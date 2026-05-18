PILOTI SPRIJEČILI TRAGEDIJU

Razgovarali smo s istražiteljem koji utvrđuje detalje avionske nesreće u Splitu! Evo što slijedi

Piše Luka Safundžić,
storyeditor/2026-05-18/PXL_160526_151922629.jpg | Foto: Ivana Ivanović/Pixsell

Očevid nesreće u Zračnoj luci Split, kada je avion Croatia Airlinesa izletio s piste, završen je. Sada slijedi istraga Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Istraga ide dalje, treba malo vremena da se dođe do nekih konkretnih podataka, rekao nam je Danko Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, komentirajući incident u Zračnoj luci Split, gdje je u subotu zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom polijetanja izletio s piste.

Podsjetimo, riječ je o Airbusu A220 oznake 9A-CAN na letu OU 412 na liniji Split - Frankfurt. Zrakoplov je tijekom zaleta za polijetanje iz još neutvrđenih razloga naglo skrenuo ulijevo, napustio asfaltirani dio uzletno-sletne staze i jednom stranom završio na travnatoj površini uz pistu. Inače, riječ je o pisti dugoj 2550 i širokoj 45 metara. Avion se zaustavio na 1700. metru piste, otprilike 700 metara prIje zapadnog kraja piste. U zrakoplovu su se u tom trenutku nalazila 132 putnika i pet članova posade, a nitko nije ozlijeđen. Petrin ističe kako slijedi ključna faza istrage, u kojoj će istražitelji analizirati tehničke podatke i komunikaciju iz pilotske kabine.

- Neki sljedeći koraci su skidanje podataka s takozvane crne kutije i preslušavanje razgovora pilota. Postoji uređaj koji snima komunikaciju u kokpitu i upravo bi ti podaci mogli pomoći da se utvrdi što se događalo u trenucima prije incidenta - rekao je. Očevid na mjestu događaja dovršen je tijekom vikenda, no istražitelji naglašavaju kako je riječ tek o početku složenog procesa.

U sljedećim danima planirani su razgovori s članovima posade, a u istragu će biti uključeni i proizvođač zrakoplova Airbus te druge stručne institucije kako bi se prikupili svi relevantni podaci. Prema informacijama iz istrage, pista u Splitu duga je 2550 i široka 45 metara. Zrakoplov se zaustavio na 1700. metru piste, odnosno približno 700 metara prije njezina zapadnoga kraja. Tijekom izlijetanja s piste oštećena su rubna svjetla uzletno-sletne staze i jedna vertikalna oznaka, a zrakoplov je pretrpio manja oštećenja.

- Što se tiče završetka istrage, to je svugdje tako, ne samo kod nas, preporučuje se da nekakav rok za završetak bude godinu dana nakon nesreće. Ja vjerujem da naša istraga neće toliko dugo trajati - rekao nam je glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća. Društvenim mrežama proširila se i snimka koja je navodno nastala neposredno nakon incidenta. Na njoj se čuju uznemireni putnici i vrisci u trenutku u kojem zrakoplov naglo mijenja smjer tijekom zaleta za polijetanje.

Iz Croatia Airlinesa ističu da je riječ o novom zrakoplovu.

- Radi se o novom zrakoplovu, starom svega 11 mjeseci, s nešto manje od dvije tisuće sati naleta - izjavio je Davor Mišić, direktor prometa Croatia Airlinesa za RTL.

