IZBJEGNUTA VEĆA KATASTROFA

Rekonstrukcija drame u Splitu: Evo kada se uspio zaustaviti avion prije nego je sletio s piste

Piše 24sata,
Foto: ivana ivanović, pixsell/screenshot

Airbus A220 jedan je od najnovijih i tehnološki najnaprednijih putničkih zrakoplova današnjice, a unatoč problemima u subotu, zračni promet stabilizirao se oko 16 sati

Nesvakidašnje scene odvile su se u subotu oko 13:30 sati nakon incidenta u Splitskoj zračnoj luci. Naime, Airbus A220 Croatia Airlinesa izletio je s uzletno-sletne staze, tijekom polijetanja za Frankfurt.  Avion je iz zasad neutvrđenih razloga završio na travnatoj površini.

Inače, riječ je o pisti dugoj 2550 i širokoj 45 metara. Avion se zaustavio otprilike na 1700 metru piste, otprilike 700 metara prje zapadnog kraja piste.

Žuta točka je približno mjesto zaustavljanja |

Naputak za spomenuti avion kaže da je bio samo 200 metara udaljen od trenutka rotacije, kada se kotači odlijepe od piste. Brzina poljetanja za taj tip aviona je otprilike 135 do 150 čovorva. Ipak, dosta toga ovisi o težini aviona, nadmorskoj visini piste, temperaturi...

Airbus A220 jedan je od najnovijih i tehnološki najnaprednijih putničkih zrakoplova današnjice, a unatoč problemima u subotu, zračni promet stabilizirao se oko 16 sati.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U trenutku leta u avionu je bilo 132 putnika i pet članova posade.  Svjedokinja incidenta ispričala nam je da je zahvaljujući prisebnosti pilota sve prošlo bez ikakvih problema.

O svemu smo u subotu upitali i prometnog stručnjaka Željka Marušića. On je rekao da su moguća dva razloga za izlijetanje.
- Ako avion prijeđe V1 brzinu - on ne smije stati, tada mora uzletjeti. Pitanje je je li avion počeo kočiti prije zanošenja ili poslije njega. Prva je mogućnost da se ovdje radi o tome da su piloti uvidjeli neki kvar prije postignute brzine V1 i odlučili su skrenuti s piste. V1 je zadnja brzina u kojoj je moguće zaustaviti avion prije polijetanja. Druga mogućnost je da se avion zanio zbog velike količine vode na pisti ili čak vjetra. Uvjeti su bili nepovoljni, ali u dopuštenim razmjerima za piste. Lokve mogu stvoriti dinamički tlak na gume, odnosno usporiti ubrzavanje ili zanijeti avion u stranu - rekao nam je prometni stručnjak Željko Marušić.

Ako avion postigne Vr, brzinu spremnu za let, ne smije se zaustaviti ni pod koju cijenu, čak i ako su piloti uvidjeli neki kvar, jer bi zaustavljanje u Vr brzini značilo veliku nesreću. Tada je katastrofa sigurna, objašnjava
