VIDEO Širi se snimka iz aviona koji je naglo skrenuo s piste u Splitu. Ljudi vrište: 'Mein Gott!'

Piše HINA, Iva Tomas,
Razgovori s posadom bit će obavljeni u idućim danima, a u istragu će biti uključeni proizvođač zrakoplova te druge stručne institucije kako bi se prikupili i objedinili svi relevantni podaci

Društvenim mrežama širi se snimka navodno nastala u avionu Croatia Airlinesa u kojem je u subotu oko 13:30 sati na uzletno-sletnoj stazi u Splitu došlo do incidenta. Na snimci se čuju vrisci uznemirenih putnika u trenutku kada je avion naglo skrenuo s piste. Radi se o avionu Airbus A220 (9A-CAN), let OU 412, linija Split–Frankfurt, priopćila je ZL Split. Zrakoplov je tijekom pripreme za polijetanje iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima USS-a. U zrakoplovu se nalazilo 132 putnika i 5 članova posade. 

Inače, riječ je o pisti dugoj 2550 i širokoj 45 metara. Avion se zaustavio na 1700. metru piste, otprilike 700 metara prIje zapadnog kraja piste.

- Poznato je da je zrakoplov iz zasad neutvrđenih razloga tijekom uzlijetanja skrenuo ulijevo, potom napustio asfaltni dio piste i završio na travnatoj površini uz uzletno-sletnu stazu. Uzrok zanošenja tek treba utvrditi - izvijestio je u nedjelju Davor Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Detalji incidenta u Splitu: 'Piloti su pokušali ispraviti avion, a onda su spriječili veću tragediju'

Potvrdio je u nedjelju da je očevid na mjestu događaja završen, ali da su ključne istražne radnje još u tijeku, uključujući analizu podataka iz kokpitnog snimača glasa (CVR) i snimača podataka o letu (FDR), tzv. crnih kutija, koje su već izuzete i sada se obrađuju. Petrin je kazao da nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen te da su oštećenja na zrakoplovu Airbus A220-300 minimalna - riječ je o oštećenju prednjeg dijela stajnog trapa i manjim oštećenjima lijevog motora.

Prema njegovim riječima, razgovori s posadom bit će obavljeni u idućim danima, a u istragu će biti uključeni proizvođač zrakoplova te druge stručne institucije kako bi se prikupili i objedinili svi relevantni podaci.

