'Razgovarat ćemo, to su stvari koje on mislim da će razjasniti'

Premijer Andrej Plenković je u petak odgovorio na pitanje novinara oko katastarske afere ministra uprave Lovre Kuščevića. Kaže kako zbog summita u Bruxellesu nije mogao sve detaljno pratiti i da će razgovarati s ministrom i tražiti od njega objašnjenje.

- Razgovarat ćemo. Iskreno, moj ritam je bio takav da ne mogu na osnovu kratkih medijskih naslova pratiti sve te teme. Imamo vremena, sastat ćemo se, pitat ćemo što se zbiva, objasnit će mi. Koliko vidim to su sve neki događaji od ne baš od jučer, obavit ćemo razgovore, na njemu je da to objasni. On će rastumačiti sve što je, mislim da je nešto i govorio, moram obaviti razgovore, ja te informacije nemam niti je moguće da netko poput mene sve te detalje provejrava i gleda - izjavio je premijer Andrej Plenković. Nastavio je kako postoji glavno načelo, a to je načelo povjerenja i pouzdanja u ljude koji su dio tima i koji se bave javnim poslom.

- Ovo su stvari koje on mislim da će razjasniti i očekujem od njega da i javno to detaljnije objasni tako da vidimo što je problem ako je problem i koliko je problem. Ako je sitnica to je nešto drugo. Razgovarat ću s njim, ne mogu ovako bez razgovora donositi zaključke - rekao je Plenković, prenosi N1 Televizija.