Čak dvije kuće ministra Lovre Kuščevića nisu u katastru

Niti malo mi nije neugodno. Sva moja imovina je uredno i transparentno navedena od prvog dana, za sve nekretnine imam građevinsku dozvolu. Žao mi je što sam zaboravio nekretninu evidentirati u katastru, ali ne radi se o skrivanju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poručio je u srijedu ministar uprave, Lovro Kuščević, komentirajući kuću koju posjeduje u Nerežišćima na Braču, a koju 11 godina nije upisao u katastar. Odnosno, kako je otkrio Telegram u utorak, upisao ju je kao pašnjak. Iako od te “livade” ljeti zarađuje popriličnu svotu novaca, 16.391 kunu tjedno kako stoji na Bookingu za najam vile, nije se svih ovih godina sjetio promijeniti to u katastru. Ima puno nekretnina, priznaje zahvaljujući Bogu, pa ne stigne voditi računa o svima. Nemoguće je, kaže, pratiti što je sve od imovine i gdje upisao pa su propusti mogući. No, apsurdno je da se takvi propusti događaju upravo ministru koji vodi taj resor. A prije toga je, još apsurdnije, bio i ministar graditeljstva i prostornog uređenja. U srijedu je novinarima imao potrebu naglasiti kako se ne radi o vili nego kući i to u kojoj živi.

- Kako je moja supruga nezaposlena i nije uhljebljena, ona se ljeti iseljava kako bi ostvarila dodatni prihod - naglasio je Kuščević koji, prema tome što sam kaže, za razliku od supruge jest uhljebljen i to na plaću od 18.330 kuna.

I samo par sati nakon što je novinarima svojim smirenim tonom pojašnjavo kako se radi o propustu te da je podnio zahtjev za upis u katastar, Telegram je otkrio još jednu kuću koju je ministar zaboravio upisati u katastar. I to par metara dalje, točnije nasuprot ove. I ta se čestica u katastru vodi kao pašnjak i cesta. No, na 2648 četvornih metara nalazi se kuća, koja uopće i nije u građevinskom području. Kao i velika nadstrešnica od 40 kvadrata, veća od dozvoljenog, koju je ministar ustvari podigao nelegalno. Unatoč tome, ministar je uspio dobiti sve potrebne dozvole. U istopadu 2011. dobio je odobrenje za građenje objekta od 77 kvadrata, a u siječnju 2016. i uporabnu dozvolu i to na vrlo domišljat način. Naime, Kuščević je prvo zatražio dozvolu da na toj čestici izgradi štalu, koja se zakonski smije graditi na poljoprivrednom zemljištu, iako uopće nije imao stoku. Kad ju je izgradio, općina Nerežišće, kojoj je upravo on bio načelnik, donijela je novi prostorni plan kojim se omogućilo da se štale prenamijene u stambene zgrade što je Kuščević osobno potpisao. Ovakvi manevri u Hrvatskoj su sve češći.

- Koliko čujemo s terena, u Hrvatskoj je u zadnje vrijeme vrlo popularno graditi nekakve poljoprivredne kućice u divljini koje se potom iznajmljuju na crno. A lokalni moćnici pritom mogu i izmijeniti prostorni plan gdje štale, “da ne smrde”, postaju stambene zgrade - ispričao je projektant za Telegram.