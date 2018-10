Razmetljivi Todorići: U dvore je dolazio pjevati i Miroslav Ilić...

Još za socijalizma je Ante Todorić uspio za izgraditi imetak, gazda Ivica ga je enormno povećao, a njegova djeca su nekretnine dobila na pladnju. Oni su došli u Agrokor kada je bio na vrhuncu moći, a od djetinjstva su navikli na luksuz iako su u rijetkim medijskim istupima tvrdili da su na karijere počeli od pogona i rada u trgovini kako bi vidjeli kako je teško zaraditi novac. Ako je tako i bilo na početku, kasnije se ta želja Gazde Ivice i izgubila, sva djeca su radila u Agkrokoru, imala plaće od 45 do 60 tisuća kuna, ali teško bi s tim uspjeli poplaćati svoj životni stil.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

Tako se svojim razmetljivim stilom eksponirala Todorićeva kći Iva. Ona se u javnosti nerijetko pojavljivala s torbicama koje i laici prepoznaju kao predmete vrijedne više tisuća eura. No upravo je priča o tom asesoaru, kojim se danas napadno ističu status i bogastvo, naročito bizarna. Todorićeva kći, naime, ima jednu od najvećih kolekcija predmeta s potpisom mitske kuće

Chanel!

- Uglavnom je kupovala u Londonu. Tu je, osim torbi, i impresivna kolekcija sakoa te nakita. I to nisu takozvani obični komadi, do kojih može svatko s novcem. To su bili komadi iz najnovijih kolekcija koje se kupuju odmah nakon revija.

Osim Chanela, ima i golemu kolekciju još skupljih Hermesovih torbi.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL

Kad je turski glumac Halit Ergenç prije sedam godina došao u Zagreb snimati reklamu za Konzum, Todorićeva prvorođenica dočekala ga je s ljubičastom torbicom Hermes koja stoji minimalno 60.000 kuna.

Ljetovanja, zimovanja, preskupe cipele i torbice..

- Ni jedna njezina Chanelova torba nije jeftinija od 2500 eura, a nijedna hermesica ne stoji manje od 5000 eura. Šopingirala je najviše s prijateljicama, Ivom Balaban, Karlom Kaić , Severinom, Andreom Čermak... Puno su putovale, išle vani po koncertima, ali trošilo se i na druge načine.

Svako jutro je Ivi dolazila frizerka u Kulmerove dvore, ona se rano ustajala, a jedno vrijeme je stizao i privatni trener. Naravno, bili su tu i profesori stranih jezika za djecu... Iva voli satove, ima nekoliko Cartiera i Rolexa, a naročito obožava cipele Jimmy Choo. Taj slavni brend spominula je i revizija u privatnim troškovima koji su plaćani s Agrokorova računa.

- Ta cipela joj najbolje odgovara, Jimmy Choo ima cipele prilagođene svakom stopalu, a udobnost i stabilnost su tu na prvome mjestu - pojašnjava nam Ivina prijateljica. Preko skrivenog računa u Agrokoru, koji je otvoren 2010. godine i preko kojeg su potrošili nevjerojatnih 2,26 milijardi kuna, osim cipela, kupovali su i slavno seksi donje rublje Victoria’s Secret (neki komadi stoje i 24.000 kuna), plaćali obiteljski put na bajkoviti tajlandski otok Koh Samui, putovanje u Dohu, ljetovanja na Ibizi i zimovanje u Alta Badiji.

Trošili su i sinovi, a naročito su uživali u automobilima i na jahtama, o čemu smo već opširno izvještavali.

Patrijarh je najviše trošio na lov, a njegova kći je bila darežljiva i prema prijateljicama. Tako je rado navraćala u trgovinu Karle Kaić pa kupovala svijećnjake i sitne staklene ukrase za dom. Sa ženskim je društvom putovala u SAD, priređivala im božićne zabave i darivala za blagdane.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Zabava za pola milijuna kuna

Todorićev sin Ante je prije osam godina organizirao glamuroznu proslavu rođendana supruge Martine u Dubrovniku, koja ga je navodno stajala pola milijuna kuna. Najam restorana u središtu grada bez jela i pića za noć navodno je stajao oko 350.000 kuna. Slavlju je nazočilo oko 50 uzvanika, za koje je osigurano 50 soba u obližnjem hotelu. U Agrokoru su potvrdili proslavu

rođendana, a objasnili su tad kako su troškovi pokriveni “partnerskom suradnjom s restoranom”.

I snaha Martina, baš kao i Iva, obožava krcati garderobu skupim dizajnerskim komadima. S minijaturnom torbicom Celine u narančastoj nijansi paradirala je na ljetovanju na Hvaru, a za nju je iskeširala oko 28.000 kuna.

Ivan Todorić je djevojku Milicu Mihajlović upoznao u New Yorku, u kojoj je bio na poslovnom putu, a ona je nosila revije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U srpnju prošle godine je Milica u Dubrovniku pokazala trudnički trbuh, a u studenom je Ivica Todorić dobio je još jednog unuka.

Za 45 minuta pjevanja - 10 tisuća eura

Na 40. rođendanu obiteljske miljenice Ive udate Balent u Kulmerovim dvorima goste zabavljao Miroslav Ilić.

Ilić je to učinio, navodno ne samo taj put, a za 45 minuta pjevanja, prema priči prijatelja bliskih obitelji, Iliću je plaćeno 10.000 eura. Ilić se pojavio u “špici” proslave, s mikrofonom ušetao među goste, kojih je bilo između 150 i 200, ravno do slavljenice Ive, poljubio joj ruku i počeo s pjesmom.

Majka Vesna, iako je na slavlju bila cijelu večer, tek se na njegov dolazak totalno opustila. Nizao je Ilić hitove i kao da je točno znao koja je gostima omiljena, a na “Božanstveno ženo” cijelo je Ivino društvo “odvalilo”. A društvo Ive Balent ustinu je šaroliko, no zapravo su svi oni prijatelji svih Todorića.

Naime, obitelj Todorić – glava obitelji Ivica i supruga Vesna, kći Iva te sinovi Ante i Ivan - imaju svatko svoje prijatelje, ali kroz sve godine nije se moglo izbjeći da im zapravo svima ti prijatelji ne postanu zajednički.

Foto: Dalibor Urukalovic/PD/PIXSELL

Severina će učiniti sve za Gazdinu kćer

Dolazili su im doma, zajedno slavili rođendane, krstitke, blagdane i ostalo, tako da su s vremenom svi ti ljudi postali prijatelji obitelji. Ako netko od Todorićeve djece slavi rođendan, nije čudno da se tamo pojave Todorićevi poslovni partneri i članovi uprave Agrokora, koji su sad bivši, poput Piruške Canjuge, Ivana Domagoja Miloševića, te ostali brojni poslovni partneri koji su rijetko odbijali Todorićeve pozive za razne proslave u Kulmerovima dvorima. No Iva Balent je ta koja “generira” najveći broj prijatelja, osobito poznatije, a da su bogati, ne treba posebno isticati.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

No to nije toliko čudno jer stariji brat Ante mnogo je povučeniji i rijetko je privlačio pažnju s nekom “celebrity svitom”, dok je mlađi brat Ivan u svojem “điru”.

Ivi Balent podjednako su drage prijateljica i Severina, ali i Maja Frenkel, poznata po projektu golfa na Srđu, u koji je ušla sa suprugom Aaronom. Ali njihovo poznanstvo počelo je kad je Maja Frenkel, tad Maja Brinar, bila članica uprave Leda i prije toga zamjenica ministra gospodarstva. Severini nije problem prilagoditi svoj prekrcani raspored za Ivu ako je Ivi jako važno da joj se Severina negdje pojavi, kao što ni Maji Frenkel nije problem sjesti u privatni avion, gdje god u svijetu da se nalazila, i doći na nekoliko sati u Kulmerove dvore kako bi proslavila Ivin rođendan.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Iva, Andrea i Severina u šetnji centrom Zagreba u prosincu 2014.

Prijateljstvo sa Severinom manje-više je već poznato. Iva redovito odlazi na njene koncerte kad god može, a Severina joj je uvijek bila pri ruci kad je trebalo odraditi neku marketinšku ili PR kampanju za Agrokor, što je Ivi Balent uvijek puno značilo jer je kao direktorica marketinga Agrokora stalno morala osmišljavati kampanje za kompaniju. Ne propuštaju nijedan događaj da ga zajedno ne proslave, a Iva je sklona Severini poklanjati vrlo skupe stvari, poput čizmi Balenciaga, koje koštaju oko tisuću eura. No prijateljstvo Severine s Todorićima nije jedino takvo, samo je najviše izloženo očima javnosti upravo zbog Severine, ali Todorići imaju još puno poznatih i bogatih prijatelja.

Posebna prijateljstva

Andrea i Hrvoje Čermak, snaha i sin umirovljenoga generala Ivana Čermaka, vlasnika Croduxa, rado su viđeni Todorićevi prijatelji u Kulmerovim dvorima. Poznaju se već godinama, a s njima je jako bliska i Martina Todorić, supruga Ante Todorića. Čermakovi su inače i jako dobri dugogodišnji prijatelji sa Severinom, a Andrea Čermak je Severini i vjenčana kuma. Bliska prijateljica obitelji je i Ana Kurjak, snaha poznatog liječnika Asima Kurjaka.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Humanitarni koncert Severine i gostiju 2014. godine - Milica Mihajlović, Iva Balent i Andrea Cermak

Unatoč tomu što se često druži s obitelji, a najčešće s Ivom Balent, ali i ostalim njenim prijateljima, ne eksponira se baš pretjerano, ali stalno je u njihovu društvu. Stilistica Karla Kajić također je Ivina bliska prijateljica, koja ne propušta nijednu proslavu. Njezin suprug Luka Kaić vlasnik je elitnog restorana Mano u Zagrebu, odnosno Mano posluje preko njegove tvrtke Trikom trgovina. Osim toga, Kaić je vlasnik niza tvrtki, naročito građevinskih, od kojih su neke vrlo usko surađivale s Todorićem i koncernom Agrokor.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL Iva Balent Todoric, Danijela Gajski i Karla Kaic sa djecom na ljetovanju na Hvaru 2007.

Od poslovnih prijatelja Todoriće, a prije svega Antu Todorića, veže i prijateljstvo sa srpskim milijunašem Ljubišom Krstajićem, koji je s obitelji Todorić povezan preko tvrtke Karisma Hotels Adriatic. Još jedno privatno-poslovno prijateljstvo vrlo je značajno u obitelji Todorić. U uskom krugu najbližih prijatelja Ive Balent je i Daniela Gajski.

Njezin otac je Božo Crnjac, čija tvrtka Splendid u svom vlasništvu ima restorane Okrugljak i Dubravkin put. Crnjac je tvrtku Splendid stekao devedesetih u procesu pretvorbe i privatizacije, a tvrtku s njim vodi kći Daniela, koja otprilike jednako vremena provodi s Todorićima kao i sa svojom obitelji. Daniela Gajski doduše najviše vodi brigu o Dubravkinu putu, od kojeg želi napraviti top restoran u Hrvatskoj, zbog čega dovodi kuhare iz inozemstva i pomno rade na novim jelovnicima.

Svi zajedno na Joksimovićevo vjenčanje

Danielin brat također je blizak obitelji – to je Ivan Crnjac, koji se, za razliku od sestre i oca, ne bavi ugostiteljstvom nego je od 2007. godine bio član uprave Agrokora. Cijela ova ekipa, kad ne organiziraju proslave u Kulmerovim dvorima, onda ih organiziraju u Okrugljaku, gdje znaju biti neviđene fešte. Naime, sve te proslave, bile u restoranu Daniele Gajski ili u Kulmerovim dvorima, redovito su “podebljane” najskupljim pićima i hranom.

Foto: Instagram royal Lepa Brena sa Ivom Balent i suprugom Željka Joksimovića

Isto tako su “podebljane” s još nekim prijateljima Ive Balent koji dolaze iz umjetničkih voda, ali za razliku od Miroslava Ilića, oni su prijatelji i na Todorićeve proslave dolaze kao prijatelji, a nekoliko pjesama otpjevaju besplatno. To su prije svih Željko Joksimović, koji je, osim s Ivom Balent, jako dobar prijatelj s Čermakovima. Svi oni zajedno bili su na Joksimovićevu vjenčanju prije četiri godine, na kojem je ekskluzivno nastupala Ceca.

A Joksimović, kada dolazi na neku od Todorićevih slavlja, redovito otpjeva dio svog repertoara, bez da mu ijedna kuna završi u džepu. Pomalo neočekivano, tu je još jedna pjevačica koja je Ivi jako draga prijateljica. Riječ je o kraljici sevdaha Amiri Medunjanin, s kojom Iva ima poseban odnos. Amira rijetko odbija Ivine pozive, dok Iva rijetko propušta njezine koncerte.

I za kraj, postoji još jedan aspekt prijateljstva Todorića sa svim navedenim prijateljima obitelji. Osim što zajedno slave i provode se, zajedno, kad osjete da za to postoji potreba, odlaze na duhovnu obnovu. Od Todorića na duhovnu obnovu najčešće odlazi Iva te uglavnom većina svih ovih prijateljica.





Tema: Hrvatska