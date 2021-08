Azil Dumovec u subotu je na Međunarodni dan životinja bez doma organiziorao Dan otvorenih vrata kako bi osvijestili na važnost udomljvanja, ali i kastracije.

Akciji su se prvi puta priključili ove godine, iako cijele godine marljivo rade na udomljavanju koje im super ide.

- Pridružili smo se prvi puta ove godine jer smo i sami primjetili da je nakon lockdowna sve više napuštenih životinja. Trenutno imamo oko 90 pasa i taj broj raste. Uz to cilj nam je bio osvijestiti i na potrebu kastracije da ne nastaju legla štenaca koje nitko ne želi pa ih negdje ostavljaju jer za time stvarno nema potrebe - rekla nam je voditeljica azila, Tatjana Zajec.

Budući da je ljeto poznato po napuštanju kućnih ljubimaca kada mnogi odlaze na more, ovo ljeto, kaže nam, nije iznimka.

- Što se ljeta tiče, situacija je sa štencima i mačićima grozna. Štenaca ima jako puno, ali sa sigurnošću mogu reći da mačića ima na tisuće. Jednostavno ne razumijem taj proces kada ljudi nabave svoju životinju i ne kastriraju je te nastaju legla koja ljudi kasnije bacaju ili ostavljaju. Sam zakon o zaštiti životinja kaže da si obvezan za to. Kada dođe leglo ti ih baciš u neki jarak i onda oni ostanu tko zna koliko bez hrane, vode i bez ikakvog nadzora. Onda ih nađemo u groznom stanju, liječimo pa udomljujemo, ako prežive. A zapravo, sve se odmah može riješiti kastracijom. Ne samo da nećete vi imati problema, nego će ta životinja imati ljepši život - objašnjava Zajec.

Ipak, u protreklih godinu dana, statistika udomljvanja u Dumovcu je pozitivna.

- Situacija u zadnjih godinu dana je dobra, ljudi zaista udomljuju, pogotovo manje psiće. Nije se broj udomljenih životinja smanjio, ali se smanjio broj prijavljenih životinja jer ih je bilo manje za vrijeme lockdowna. Ali sada kako raste i broj životinja, raste i broj udomljavanja - kaže i dodaje:

- Dumovec ima pozitivnu statistiku udomljavanja. Svaki puta kada dođete to su novi psi, jako brzo to ide i vidjeli ste i ljude koji dolaze cijepiti svoje štence. Dakle, oni ih udomljuju i onda ih kasnije dovode na cijepljenja. Tako da je trend pozitivan, ali mi svi zajedno, uključujući i druge udruge za zbrinjavanje životinja ne možemo ih primiti koliko ih je napuštenih - priča nam.

Ipak, najveći problem kod udomljvanja ili kupnje životinja je taj što ljudi ne promisle unaprijed jesu li sposobni brinuti se o njima.

- Prvo i osnovno pravilo je da se udomi ona životinja koja odgovara karakteru obitelji. Ako ste za psa, to znači da ste za šetnje, barem tri puta dnevno i kad pada kiša i kad je veliki snijeg i kad vani grmi. Bez obzira koliko je to rano i prije posla i nakon posla. Morate znati da psi se linjaju, da zahtijevaju pažnju na naki svoj način. Cijela obitelj se mora složiti s tim. Klinci uvijek vole pse ili mace, ali se odrasli o njima brinu. Zato morate dobro razmisliti možete li vi to - kaže.

- Naravno da je nagrada jako velika, ljubav bude ogromna i to je stvarno super. Samo morate razmišljati da je to nešto za 15 ili 20 godina i da je to i u dobru i u zlu. I kad je životinja bolesna i kad idete na more. Morate znati ide li s vama ili imate neki hotel ili treću opciju. To je jedna odgovornost prema toj životinji koju uzimate - objašnjava Zajec.

Ono što mnogi ljudi ne razumiju, kaže, je to da briga o psu ne podrazumijeva samo njegovo hranjenje.

- Psu nije dovoljno da ga samo hranite, morate ga i odgojiti. Nedavno smo imali slučaj štenca starog jednu godinu koji je sjajan, ali grize sve oko sebe, jer nije odgojen. Životinja nije da joj samo date jesti, to je živo biće sa svojim potrebama, sa svojim karakterom. To je socijalno biće koje se voli družiti s drugim životinjama. Morate ići i na treninge ako sami ne znate - kaže.

- To je jedan proces kao i kad imate dijete - morate u školu, vodite ga doktoru i svašta nešto. Ali to sve kratko traje, psi brzo uče i vi već za dva mjeseca imate super životinju s kojom možete i u hotel, restoran,.. Imate super ljubimca - objašnjava.

Ipak, sve ne bi moglo tako dobro funkcionirati bez volontera.

- Volontiranje nam je super zato pozivam sve da dođu volontirati. Također, nije volontiranje samo da vi dođete kod nas ako nemate vremena. Možete podijeliti na društvenim mrežama link na neku životinju koju udomljavamo, uvijek možete vidjeti i napraviti nešto korisno. Što više dijelite, ta životinja će prije naći svoj dom, a time smo već spasili onu drugu koju ćemo primiti - zaključila je Zajec.