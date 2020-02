'Razmišljamo o pokretanju opoziva ministra Štromara'

Zbog brojnih afera u Agenciji za promet nekretninama (APN), SDP-ovi zastupnici razmišljaju o pokretanju postupka opoziva potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva, HNS-ovog Predraga Štromara.

- O traženju Štromarove ostavke ne razmišljamo samo zbog APN-a nego i zbog Zakona o najmu stanova kad smo upozoravali da će desetak tisuća obitelji u roku tri do četiri godine praktički biti prognano na ulicu. To su oni famozni tzv. nacionalizirani stanovi i to je isto grijeh ministra Štromara bez obzira na to tko je to vodio, ali dolazi iz njegovog ministarstva. Čak i njegovi koalicijski partneri govore da on ne zna kadrovirati, što je isto njegov grijeh - rekao je u četvrtak SDP-ov saborski zastupnik Franko Vidović.

Odluku o tome hoće li u Saboru pokrenuti opoziv Štromara, Klub SDP-a donijet će možda već sutra na sjednici Kluba.

- Nećemo lomiti odluke preko koljena, ali mislim da su se stekli svi uvjeti da Štromar ode iz Vlade, a naša odluka ovisit će o procjeni koliko to u ovom trenutku utječe, a utječe, i na izbore u HDZ-u u koje se mi ni pod razno ne želimo miješati - rekao je ocijenivši kako je za bilo kojeg direktora APN-a neoprostiva situacija u Biogradu, u kojem je 30 obitelji ostalo bez stanova iz programa APN-a zbog propasti izvođača.

- 30 obitelji koje su podignule kredite i sudjelovale u financiranju stanova s 15 posto i plaćaju kamate na taj kredit upalo je u probleme. Prva ponuda koju im je APN dao je da će im vratiti glavnicu, ali nije rečeno tko će vratiti kamatu. Vlada se načelno zalaže za demografsku politiku, ali kada treba nešto učiniti - djela nema - rekao je Vidović.

Pozvao je APN da dovrše radove kako znaju i umiju, vodeći računa o obiteljima koje su investirale u izgradnju tih POS-ovih stanova.

- APN sigurno u svom proračunu može naći tih devet milijuna kuna koje nedostaju za dovršenje stanova ili može ponovno raspisati novi natječaj za izvođača radova - istaknuo je naglasivši kako treba postrožiti uvjete za POS-ove stanove kako više ne bi dolazilo do zloupotreba.

Predsjedniku Kluba zastupnika HNS-a Miloradu Batiniću ova SDP-ova najava je smiješna.

- Je li ovo vic ili za stvarno - upitao je novinare kroz smijeh istaknuvši da se SDP ne bavi sadržajem i politikama u interesu hrvatskih građana nego politikantstvom i populizmom.

- Ako je i od SDP-a, previše je. Ali ako i dođe do toga, to će biti još jedna potvrda da se ovaj put na političkoj sceni udružila ekstremna ljevica i ekstremna desnica i da će pokazati broj svojih ruku - rekao je Batinić.

Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir ističe kako ne postoji odgovornost države u situacijama, kao što je u Biogradu, gdje je propala tvrtka koja gradi POS-ovu zgradu pa ljudi godinama čekaju dovršetak gradnje.

- Biograd je normalna pojava u graditeljstvu. Dakle, propala je tvrtka, a pošto je državna tvrtka APN investitor, onda se mora provoditi javna nabava. Dok se sve to ne provede, nažalost, zgrada stoji - kaže ističući da država ima svoja pravila i zakone po kojima mora postupati.

Podsjeća kako je u predugovorima navedeno čija je što odgovornost.

- Sve što bismo napravili drugačije, kršili bismo zakon naše države. Predugovori su potpisani, svatko je potpisao u predugovoru, članak 12 govori o tome čija je što odgovornost. U ovom dijelu odgovornosti države ne postoji - ustvrdio je.