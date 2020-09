Objavom lokacija na fotografijama vjerojatno je napada\u010dima olak\u0161ala posao.

Raznijeli su ga u Beogradu: Napadači do Stojanovića došli preko lijepe Kolumbijke?

<p><strong>Sonia Suarez Gomez</strong> držala je u naručju teško ozlijeđenog <strong>Strahinju Stojanovića</strong> (30) čim su ga izvukli iz BMW-a X5 nakon još jednog krvavog obračuna u glavnom gradu Srbije.</p><p>Kolumbijku i Stojanovića ubrzo su prevezli u bolnicu, no on je zbog težine ozljeda preminuo par sati kasnije, dok je Suarez Gomez prošla s lakšim ozljedama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Stojanović je bio dobro poznat policiji, a kako <a href="https://www.kurir.rs/crna-hronika/3530835/lepa-kolumbijka-mu-dosla-glave-devojka-strahinji-nacrtala-metu-evo-kako-su-ga-ubice-locirale-foto">Kurir </a>piše, napadači su navodno upravo preko Suarez Gomez otkrili gdje se on nalazi.</p><p>Ona je posljednjih mjeseci stalno bila uz Stojanovića te je bila vrlo aktivna na Instagramu.</p><p>Često je objavljivala zajedničke fotografije, pa se tako na Instagramu može vidjeti da su ovog ljeta bili na Zlatiboru, Kopaoniku...</p><p>Objavom lokacija na fotografijama vjerojatno je napadačima olakšala posao.</p><p>Suarez Gomez u Srbiju je ušla prije šest mjeseci, neposredno prije početka izvanrednog stanja, a navodno u međuvremenu nije napuštala zemlju.</p><p>Inače, otac ubijenog Stankovića, Paja Stanković također je bio meta napada eksplozivom. Napadači su raznijeli njegov automobil, no stariji Stanković izbjegao je tada smrt. No, početkom jeseni 2015. ubijen je u zgradi u naselju Galenika, piše <a href="https://www.alo.rs/vesti/hronika/ocu-ubijenog-strahinje-takode-podmetali-smrtonosnu-napravu-pod-kola/341006/vest">Alo</a>. </p>