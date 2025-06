Razočarani: 'Nismo dobili ništa, pozvali smo kolege u školama da ne glasaju za sporazum...'

Članstvo dva prosvjetna sindikata u srednjim i osnovnim školama do petka će se izjašnjavati o sporazumu koje su sindikalni čelnici i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih sastavili i parafirali u utorak. To je rezultat šestomjesečnih sindikalnih akcija u kojima se nekoliko puta štrajkalo, jednom prosvjedovalo, te je najavljen još jedan štrajk, koji bi trebao biti idući tjedan u srednjim školama ako članstvo ne potvrdi sporazum.

Kako nam je objasnio čelnik sindikata Preporod Željko Stipić, da bi sporazum bio potvrđen, treba ga potvrditi polovica članova koji će pristupiti izjašnjavanju. Očekuje i dovoljno veliku izlaznost, jer je, primjerice, na izjašnjavanje o štrajku izašlo oko 9000 od oko 23.000 članova. Članovi Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja neće se izjašnjavati o sporazumu, već će ga potpisati ako ga prihvate ostali.

Iako nisu uspjeli izboriti nijedan od pet zahtjeva s kojima su ušli u sindikalne akcije, čelnici Preporoda, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, te Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja smatraju kako su postigli puno.

- Ovo je maksimum koji smo sad uspjeli postići, no ako naše članstvo ne pristane, idemo dalje s akcijama. Dat ćemo im ovaj sporazum na izjašnjavanje - kazao je Zrinko Turalija (NSZSŠH).

- Iza nas je vrlo dug period u kojem smo upozoravali na probleme, no danas nismo mogli postići više od ovog. Ni Vlada ni mi ne možemo biti u potpunosti zadovoljni, ali ni u potpunosti nezadovoljni. To je definicija kompromisa - istaknuo je Matija Kroflin, glavni tajnik NSZVO.

Stipić smatra kako je ovo veliki iskorak, budući da su, kako je rekao, sindikati cijelo ovo vrijeme htjeli postići to da ih u Ministarstvu prihvate za socijalne partnere.

Prema sporazumu, Pravilnik o ocjenjivanju nastavnika zasad se stavlja na čekanje, te će se formirati povjerenstvo u kojem će biti i predstavnici sindikata i koje će odlučivati o samome obliku vrednovanja rada zaposlenih u školama. Od rujna će početi s radom zajednička radna skupina Ministarstva i sindikata po pitanju svih materijalnih uvjeta, plaća, dodatka itd.

Iako je odgoda modularne nastave bila jedan od ključnih zahtjeva, ni to nisu dobili. No dogovoreno je da nastavnici koji će sudjelovati u modularnoj nastavi, a nemaju punu normu, godinu dana dobivaju punu plaću.

No dio članstva nikako nije zadovoljan ovakvim ishodom. Smatraju kako su štrajkali i prosvjedovali ni za što, te da ovaj sporazum nije ono što su tražili. U razgovorima s članovima nastavničkih grupa, te zaposlenima u školama, saznajemo kako su štrajkaši zbog štrajka ostali bez 100 do 150 eura plaće u mjesecima u kojima su štrajkali. A što smo dobili za to, pitaju. Podsjetimo, Ministarstvo i Vlada već kod prvog štrajka donijeli su odluku da se dani u štrajku neće platiti, te su sve prebacili na sindikate. Sindikalni čelnici zasad se ne izjašnjavaju hoće li oni pokriti troškove članovima, ili će ići u pravnu bitku za isplate tih dnevnica.

- Ovo je potpuni fijasko i sad pokušavaju izjašnjavanjem odgovornost prebaciti na članove. Dakle, trebali bismo prihvatiti sporazum koji nam ne nudi ništa ili se opredijeliti za štrajk koji je nemoguće provesti s 50% onih koji su ga navodno podržali. Treba imati na umu da blokadu državne mature mogu provesti samo nastavnici u srednjim školama - kaže nam Tamara Šoić, profesorica hrvatskog jezika u srednjoj školi, te predstavnica nastavničke grupe 45 minuta.

Dodaje i kako je upitno ono što sindikati navode kao uspjeh, posebno u slučaju modularne nastave u strukovnim školama.

- Nitko ne može garantirati sigurnost radnih mjesta u modularnoj nastavi. Za početak, biologija i kemija nestaju iz strukovnih kurikula. Tu je i pad broja ovogodišnjih srednjoškolaca koji upisuju strukovne škole. Dojma sam da je sve ovo improvizacija kako bi javnost stekla dojam da su nešto dobili. Stvarno ne znam je li ovdje riječ o nesposobnosti ili ciljanom razbijanju jedinstva, ali jedini referendum koji bi u ovom trenutku bio pošten jest izglasavanje povjerenja vodstvu sindikata. Pozvala sam nastavnike da ovom izjašnjavanju ne pristupaju i ne daju se uvući u te manipulativne igre - istaknula je.

U petak će se znati je li sporazum prihvaćen, te bi time završilo i šestomjesečno natezanje sindikata i ministarstva. Ako bi se članovi ipak odlučili za štrajk u srednjim školama, državne mature, prema najavama Ministarstva i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja neće biti ugrožene. Ravnatelji su već dobili upute kako trebaju organizirati zamjene kako bi se ispiti održali bez izuzetka.