Razoran potres pogodio Kabul, osam ljudi poginulo

Osam osoba je poginulo, a dijete je ozlijeđeno u urušavanju kuće nakon potresa u Kabulu, priopćilo je Nacionalno tijelo za upravljanje katastrofama u Afganistanu.

Potres magnitude 5,9 pogodio je afganistansku regiju Hindukuš, priopćio je u petak Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Snažno podrhtavanje tla osjetilo se u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, afganistanskoj prijestolnici Kabulu i indijskom glavnom gradu New Delhiju, prema svjedocima, piše Reuters.

Potres je bio na dubini od 177 kilometara, priopćio je GFZ.