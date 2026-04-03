Razoran potres pogodio Kabul, osam ljudi poginulo
Osam osoba je poginulo, a dijete je ozlijeđeno u urušavanju kuće nakon potresa u Kabulu, priopćilo je Nacionalno tijelo za upravljanje katastrofama u Afganistanu.
Potres magnitude 5,9 pogodio je afganistansku regiju Hindukuš, priopćio je u petak Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).
Snažno podrhtavanje tla osjetilo se u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, afganistanskoj prijestolnici Kabulu i indijskom glavnom gradu New Delhiju, prema svjedocima, piše Reuters.
Potres je bio na dubini od 177 kilometara, priopćio je GFZ.
