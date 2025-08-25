Razorna oluja prijeti Vijetnamu i Kini, evakuirali milijune ljudi: Zatvorili škole, otkazali letove

Vijetnam je započeo masovne evakuacije i u ponedjeljak zatvorio zračne luke te škole dok se priprema za dolazak tajfuna Kajiki, najsnažnije oluje ove godine. Prema državnoj meteorološkoj službi, vjetar je već dosegnuo brzinu od 166 km/h, a kineski prognostičari upozoravaju da bi mogao ojačati i do 180 km/h. Riječ je o, kako tvrde, "iznimno opasnoj oluji koja se brzo kreće", a očekuju obilne kiše, poplave i klizišta.

Vlasti su naložile evakuaciju više od 586.000 ljudi iz provincija Thanh Hoa, Quang Tri, Hue i Danang, dok je ranije najavljeno da bi broj ukupno evakuiranih mogao premašiti pola milijuna. Vlada je upozorila stanovnike da ne izlaze iz svojih domova nakon 16 sati u nedjelju, a vojska i paravojne snage, njih više od 120.000, stavljene su u pripravnost. Sedam obalnih provincija zabranilo je isplovljavanje brodova, a Vietnam Airlines i Vietjet otkazali su ili odgodili desetke letova.

Foto: Minh Nguyen

Tajfun je u nedjelju navečer okrznuo južnu obalu kineskog otoka Hainan, gdje je grad Sanya izdao crveno upozorenje, najvišu razinu u sustavu kineskih upozorenja. Zatvoreni su turistički sadržaji, javni prijevoz i trgovine, a vlasti su zaustavile sve građevinske radove i nastavu. Upozoreno je na obilne padaline i jake vjetrove u Hainanu, Guangxiju i Guangdongu, a na dijelovima Hainana očekuje se i do 320 milimetara kiše.

Vijetnamska vlada usporedila je snagu Kajikija s tajfunom Yagi, koji je prošle godine pogodio zemlju, odnio oko 300 života i izazvao štetu od 3,3 milijarde dolara. Nakon Vijetnama, očekuje se da će oluja nastaviti prema Laosu i sjevernom Tajlandu.

Foto: Minh Nguyen

Kineski meteorolozi upozorili su da su ekstremne vremenske pojave povezane s klimatskim promjenama već ove godine prouzročile ozbiljne posljedice. Samo u srpnju prirodne katastrofe, uključujući poplave i suše, uzrokovale su štetu od više od 7 milijardi dolara, a gotovo 300 ljudi je poginulo ili nestalo.

Kajiki bi, prema prognozama, mogao postati jedna od najrazornijih oluja koje su posljednjih godina pogodile regiju.