Obavijesti

News

Komentari 0
PRIPREMAJU SE NA NAJGORE

Razorna oluja prijeti Vijetnamu i Kini, evakuirali milijune ljudi: Zatvorili škole, otkazali letove

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Razorna oluja prijeti Vijetnamu i Kini, evakuirali milijune ljudi: Zatvorili škole, otkazali letove
3
Foto: CSU/CIRA & JMA/JAXA

Kajiki bi, prema prognozama, mogao postati jedna od najrazornijih oluja koje su posljednjih godina pogodile regiju

Vijetnam je započeo masovne evakuacije i u ponedjeljak zatvorio zračne luke te škole dok se priprema za dolazak tajfuna Kajiki, najsnažnije oluje ove godine. Prema državnoj meteorološkoj službi, vjetar je već dosegnuo brzinu od 166 km/h, a kineski prognostičari upozoravaju da bi mogao ojačati i do 180 km/h. Riječ je o, kako tvrde, "iznimno opasnoj oluji koja se brzo kreće", a očekuju obilne kiše, poplave i klizišta.

TROPSKA OLUJA Tajfun je paralizirao Šangaj: Evakuirali stotine tisuća ljudi, zračni promet je u kolapsu
Tajfun je paralizirao Šangaj: Evakuirali stotine tisuća ljudi, zračni promet je u kolapsu

Vlasti su naložile evakuaciju više od 586.000 ljudi iz provincija Thanh Hoa, Quang Tri, Hue i Danang, dok je ranije najavljeno da bi broj ukupno evakuiranih mogao premašiti pola milijuna. Vlada je upozorila stanovnike da ne izlaze iz svojih domova nakon 16 sati u nedjelju, a vojska i paravojne snage, njih više od 120.000, stavljene su u pripravnost. Sedam obalnih provincija zabranilo je isplovljavanje brodova, a Vietnam Airlines i Vietjet otkazali su ili odgodili desetke letova.

Typhoon Kajiki approaches Vietnam's central coast
Foto: Minh Nguyen

Tajfun je u nedjelju navečer okrznuo južnu obalu kineskog otoka Hainan, gdje je grad Sanya izdao crveno upozorenje, najvišu razinu u sustavu kineskih upozorenja. Zatvoreni su turistički sadržaji, javni prijevoz i trgovine, a vlasti su zaustavile sve građevinske radove i nastavu. Upozoreno je na obilne padaline i jake vjetrove u Hainanu, Guangxiju i Guangdongu, a na dijelovima Hainana očekuje se i do 320 milimetara kiše.

RAZORNO NEVRIJEME Zbog tajfuna evakuirali više od pola milijuna ljudi u Vijetnamu!
Zbog tajfuna evakuirali više od pola milijuna ljudi u Vijetnamu!

Vijetnamska vlada usporedila je snagu Kajikija s tajfunom Yagi, koji je prošle godine pogodio zemlju, odnio oko 300 života i izazvao štetu od 3,3 milijarde dolara. Nakon Vijetnama, očekuje se da će oluja nastaviti prema Laosu i sjevernom Tajlandu.

Typhoon Kajiki approaches Vietnam's central coast
Foto: Minh Nguyen

Kineski meteorolozi upozorili su da su ekstremne vremenske pojave povezane s klimatskim promjenama već ove godine prouzročile ozbiljne posljedice. Samo u srpnju prirodne katastrofe, uključujući poplave i suše, uzrokovale su štetu od više od 7 milijardi dolara, a gotovo 300 ljudi je poginulo ili nestalo.

Kajiki bi, prema prognozama, mogao postati jedna od najrazornijih oluja koje su posljednjih godina pogodile regiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'
INCIDENT NA KVATRIĆU

Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'

Vozačica je blokirala tramvaj na Kvatriću, kako tvrdi čitatelj, napala je njega i vozača tramvaja. Na snimci se vidi kako ZET-ovac zamahuje nogome prema njoj. Konaktirali smo policiju i ZET
ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'
UŽAS U DUBRAVI

ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o incidentu: 'Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja nikoga nismo zatekli'
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
'SVE JE BILO BRZO'

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025