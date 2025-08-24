Obavijesti

RAZORNO NEVRIJEME

Zbog tajfuna evakuirali više od pola milijuna ljudi u Vijetnamu!

HINA
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Očekuje se da će tajfun donijeti obilne kiše i poplave, a brodovima je zabranjeno isplovljavanje u sedam obalnih pokrajina

Više od 150.000 kućanstava s oko 580.000 ljudi bit će evakuirano dok se Vijetnam priprema za udar tajfuna Kajiki, izvijestili su u nedjelju državni mediji.

Očekuje se da će tajfun donijeti obilne kiše i poplave, a brodovima je zabranjeno isplovljavanje u sedam obalnih pokrajina.

Kajiki se trenutno kreće Južnim kineskim morem s brzinom vjetra od oko 175 kilometara na sat, prema američkom Zajedničkom centru za upozorenje na tajfune.

Očekuje se da će ubrzati prije nego što u ponedjeljak stigne do kopna u Vijetnamu, prema nadzornom tijelu.

Američki meteorolozi predviđaju da će se učinci tajfuna prvo osjetiti na kineskom otoku Hainanu, gdje je evakuirano više od 20.000 ljudi, prema državnoj novinskoj agenciji Xinhua.

Škole, uredi i trgovine u Sanyi na Hainanu privremeno su zatvoreni, a javni prijevoz obustavljen u iščekivanju tajfuna.

