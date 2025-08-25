Obavijesti

News

MILIJUNI EVAKUIRANIH

Razorni tajfun s obilnom kišom ruši drveća u Vijetnamu: 'Valovi su visoki 2 metra, zastrašujuće'

Piše HINA
Razorni tajfun s obilnom kišom ruši drveća u Vijetnamu: 'Valovi su visoki 2 metra, zastrašujuće'
4
Foto: Minh Nguyen

Kajiki je stigao na obale pokrajina Nghe An i Ha Tinh praćen vjetrovima brzine od 166 kilometara na sat, da bi poslije oslabili i sada se brzina vjetra kreće između 118 i 133 kilometra na sat

Tajfun Kajiki praćen obilnim padalinama obrušio se u ponedjeljak na sjevernu i središnju obalu Vijetnama poplavljujući domove,  a usprkos slabljenju vjetrova početkom dana njihova silina i dalje ruši drveće. Kajiki je u nedjelju okrznuo južnu obalu kineskog otoka Hainana i krenuo prema Vijetnamu.

Prijepodne po srednjoeuropskom vremenu, Kajiki je stigao na obale pokrajina Nghe An i Ha Tinh praćen vjetrovima brzine od 166 kilometara na sat, da bi poslije oslabili i sada se brzina vjetra kreće između 118 i 133 kilometra na sat.

- Zastrašujuće je. Kada pogledam s viših katova vidim valove visoke i dva metra, voda je poplavila ceste oko nas - rekao je 48-godišnji Dang Xuan Phuong, stanovnik turističkog mjesta Cua La u pokrajini Nghe An.

Typhoon Kajiki approaches Vietnam's central coast
Foto: Minh Nguyen

Državni mediji javljaju da su neka područja pokrajine Ha Tinh odsječena, ceste su uništene, a plutajuće ribarske farme je odnijela vodena masa.

Vijetnam je uoči dolaska tropske ciklone, najsnažnije ove godine, zatvorio škole, zračne luke i počeo s masovnom evakuacijom ljudi izdavši upozorenja na obilne kiše, poplave i odrone zemljišta.

Iz obalnih područja je, prema podacima vlade, evakuirano oko 30.000 ljudi. Za pomoć u evakuaciji i kao pomoć timova za potragu i spašavanje angažirano je više od 16.500 vojnika i 107.000 paravojnog osoblja.

Typhoon Kajiki approaches Vietnam's central coast
Foto: Minh Nguyen

Meteorološki zavod je procijenio da bi od ponedjeljka do kraja utorka moglo pasti 500 milimetara kiše u nekoliko dijelova sjevernog Vijetnama.

Vijetnamska Uprava za civilno zrakoplovstvo je objavila da su zatvorena dva aerodroma u pokrajinama Thanh Hoa i Quang Binh. Zračne kompanije Vietnam Airlines i Vietjet su obustavili dolazne i odlazne letove iz tih područja.

