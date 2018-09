Razorni uragan prijeti Europi: Grčka strahuje od katastrofe

Moćna oluja pogodila je južni dio Grčke, a pokošena stabla koja su strgala dalekovode, izazvali su nestanak struje u pojedinim regijama Atene. U grčkoj prijestolnici zatvorene su škole, a trajekti su ostali u lukama na nekim otocima, čime je odječena komunikacija s kopnom. Otkazani su neki letovi, a spasilačke službe su u pripravnosti cijeli vikend.

Grčka nacioalna metorološka služba EMI objavila je da se očekuje pogoršanje vremena na Kreti, na Kikladama te dijelom na jugu i zapadu Grčke. Očekuju se valovi od 11 metara između Peleponeza i Krete.

Models are in very good agreement in potentially intense warm core cyclone *MEDICANE* in the Ionian sea this Friday. The Medicane could make landfall in SW Greece early Sunday with extremely severe winds, high waves, torrential rainfall & flash floods: https://t.co/WsGna2s3Vs pic.twitter.com/1VDeTuqjiF