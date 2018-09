Stvara se mediteranski uragan: 'Može ugroziti ljudske živote...'

Iako ima još dosta nesigurnosti oko njegove potencijalne rute, činjenica je da se u južnom Sredozemnom moru formira ciklona nalik na tropsku koja bi se do vikenda mogla pretvoriti u najsnažniji zabilježeni mediteranski uragan, odnosno mediken (medicane) kategorije 2. Ovaj uragan prate snažni vjetrovi i poplave koje mogu ugroziti ljudske živote, javlja meteorološki portal Severe Weather Europe.

Prema zadnjim prognostičkim modelima, ovaj uragan bi u subotu navečer mogao pogoditi Kretu, a u nedjelju u jugozapadni dio Turske.

Impressive morning satellite animation of the developing cyclone in the southern Mediterranean sea today. Cyclogenesis is now taking place. It will lead into the formation of a Tropical-like cyclone (TLC) / Medicane tonight. Source: @SAT24_SAT pic.twitter.com/5j2GhhBv0R