'Razumijemo da je teško, ali što bi tek građani rekli da smo pustili cijene plina, struje...'

Nije politička filozofija HDZ-a, kao stranke desnog centra, da bude intervencionistička Vlada. Mi svoju političku filozofiju, kad je riječ o ekonomiji, baziramo na tri temeljne postavke, istaknuo je premijer Andrej Plenković upitan za novi paket mjera pomoći te opasku kako se građani žale na poskupljenja, unatoč ranijim paketima koje je Vlada donosila u borbi protiv inflacije i energetske krize.

Naveo je koje su tri temeljne postavke.

- Jedna je odgovornost pojedinca, svakog od nas u društvu, sloboda poduzetnika i socijalno-tržišno gospodarstvo. Ali u vremenu kad imamo vanjske šokove, koji utječu na cijenu energenata, prehrambenih proizvoda, inflatorne pritiske, onda mi kao odgovorna Vlada vodimo računa o tome da naši građani prođu kroz najhladnije razdoblje na način da im je cijena energenata bila enormno niža nego tržišna, regulirana cijena plina, struje, smanjena cijena naftnih derivata, snižene stope PDV-a, ograničen broj nekoliko važnih proizvoda i onda se to zove paket mjera kojima Vlada vodi računa - kazao je poručivši što bi građani tek rekli vezano za poskupljenja da je Vlada pustila tržišnu cijenu struje, plina i naftnih derivata i da nisu spustili PDV.

- Mi razumijemo da je zahtjevno i da je teško, ali činimo baš sve što je u našoj moći da, vodeći računa da smo u tržišnoj ekonomiji, interveniramo kalibrirano i pomažemo upravo onima kojima treba - dodao je.

Aktualni paket istječe 31. ožujka, a Vlada je na današnjoj sjednici na još godinu dana produžila primjenu najniže stope PDV-a na isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica te pelete, brikete, sječku i drvo za ogrjev. Kompletni paket će predstaviti u ponedjeljak socijalnim partnerima na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, najavio je, potom koalicijskim partnerima, a onda i usvojiti na sjednici Vlade za tjedan dana. Vjeruje, kaže, da će novim paketom mjera svi biti zadovoljni.

- Zato što točno razumijemo što je bitno učiniti sad da država stane uz građane i poduzetnike, kao što je bilo i do sada. U svakom trenutku smo imali sigurnost opskrbe i priuštive cijene, nismo ni u jednom trenutku došli u situaciju da nešto nedostaje niti da cijene energenata budu nepriuštive. Nije ništa jeftino, ali nije bilo ni prije krize - istaknuo je.

Ukazao je i na tekst koji je objavila Europska središnja banka, a u kojem navode kako je minimalan utjecaj zamjene kune eurom na inflaciju u Hrvatskoj.

- Dakle, taj tekst nije pisala Vlada ni HNB nego Europska središnja banka - dodao je premijer naglasivši kako je Vlada uspjela održati socijalnu koheziju u društvu za vrijeme krize bez presedana, a koja praktički traje tri godine.

O rušenju kuća u Istri dok se u uvali Vruja ne ruši ništa: 'Morate pitati Državni inspektorat'

Novinari su ga pitali i ne bi država u rušenju bespravno izgrađenih objekata trebala imati nekakve prioritete u trenutku kad se ruše obiteljske kuće u Istri dok se, primjerice, u Vruji ne ruši ništa.

- Nije država nego Državni inspektorat. Oni moraju sukladno zakonu djelovati i suzbijati bespravnu gradnju, poduzimati sve mjere koje treba da to bude, ne po nekakvoj hijerarhiji prioriteta koja nije lako prepoznatljiva nego jednako pristupati prema svima - kazao je.

Na pitanje pristupa li Državni inspektorat jednako prema svima, Plenković je rekao da se nije imao vremena čuti s glavnim državnim inspektorom zadnje vrijeme i da to pitanje treba postaviti njima.

- Informaciju morate tražiti od državnog inspektora, moja je pozicija da se prema bilo kojem aspektu bespravne izgradnje postupa jednako, brzo i učinkovito. To je tema o kojoj stalno razgovaramo, posebno u Istri, i više puta smo upozorili da se to, naročito u Istri, mora početi rješavati jer je tamo problem najveći - poručio je upitan je li njemu "OK" ova situacija da se ruše kuće, a bespravna gradnja u uvali Vruja ne dira.

