U Hrvatskoj se nastavlja s promjenjivim vremenom, pa će i subota biti nestabilna. Uz djelomično sunčano vrijeme mjestimično će biti kiše i pljuskova s grmljavinom i to osobito unutrašnjosti iza podneva.

Dalmacija isto kao i ostatak Hrvatske očekuje kišu s pljuskovima i grmljavinom, a osobito u južnom dijelu. Vjetar će biti slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, piše DHMZ.

Ujutro u Dalmaciji očekuje se i umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 22 Celzija.

Nedjelja nastavlja u sličnom ritmu uz promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, a u dijelovima zemlje i s pljuskovima s grmljavinom, osobito na zapadu i sjeverozapadu zemlje.

Vjetar će i dalje biti dalje umjeren, prolazno i jak jugozapadni i zapadni. Nakon bure na Jadranu južni vjetar i jugo u jačanju. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 13, na Jadranu od 12 do 16. Najviša dnevna kreće se između ugodnih 17 do 22 °C.