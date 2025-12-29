Redar zbog cigarete napao i izbacio djevojku iz kafića, u bolnici je završila s prijelomima

Varaždinski policajci dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo nanošenja teških tjelesnih ozljeda nad 25-godišnjakinjom.

Prema policijskom izvješću, do incidenta je došlo u jednom varaždinskom kafiću, gdje je 40-godišnjak radio kao redar. Navodno je nekoliko puta upozorio djevojku da je pušenje u objektu zabranjeno, no ona ga nije poslušala.

U jednom trenutku, s leđa ju je uhvatio za kosu, pri čemu je izgubila ravnotežu i pala na pod, a zatim ju je odveo van iz prostora. Kada se 25-godišnjakinja ponovno vratila unutra, 40-godišnjak ju je ponovo uhvatio za kosu i ruku te je iznio van, pritiskajući je vlastitim tijelom.

Na mjesto događaja je pozvana hitna pomoć, a ozlijeđena žena prevezena je u Opću bolnicu Varaždin. Liječnici su utvrdili prijelom lijevog ramena i nadlaktice te ogrebotine po desnoj ruci, a njezine ozljede su okvalificirane kao teže. Nakon pružene medicinske pomoći puštena je na kućnu njegu.

Alkotestiranjem je kod 25-godišnjakinje utvrđena koncentracija alkohola od 1,19 promila, dok je osumnjičeni bio trijezan.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, 40-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.