‘Komunalci ne mogu ulaziti u posjed, to je protiv Ustava'

Ako Sabor izglasa Nacrt prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uputilo u raspravu, komunalni redari moći će legitimirati hrvatske građane.

Također će moći ulaziti u njihove okućnice i dvorišta bez posebnog naloga kako bi utvrdili prekršaj. Dio ovlasti koje trenutačno u Hrvatskoj ima samo policija time bi dobilo i komunalno redarstvo, koje bi se, prema prijedlogu Udruge gradova, moglo zvati “gradska policija”.

Kao i pravi policajci, imali bi posebne uniforme i službene iskaznice, čiji bi izgled određivale jedinice lokalne samouprave. Kako bi postali komunalni redari, građani neće morati polaziti posebnu školu - dovoljno je da imaju završenu gimnaziju, četverogodišnje ili petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje.

Ministar graditeljstva Predrag Štromar uoči saborske rasprave u četvrtak kratko je rekao da “komunalni redari neće biti komunalni policajci”. Na zamolbu za dodatno pojašnjenje istaknuo je da su komunalni redari dosad imali problema u obavljanju posla.

- Oni dosad nisu mogli legitimirati osobu koja je napravila neki nered u prostoru. Sad će moći legitimirati i kazniti osobu koja je prekršila neki zakon i prijaviti ju. Moći će ući i u dvorište da utvrde stvarno činjenično stanje u kakvom stanju je građevina - rekao je ministar graditeljstva Predrag Štromar.

- Povećana uloga komunalnih redara je proizašla iz traženja jedinica lokalne samouprave kako bi bili efikasniji i učinkovitiji u svom radu. Ne radi se ni u kojem slučaju o povredi Ustava jer se niti ne govori o ulasku u dom ili bilo kojoj drugoj ustavnoj kategoriji. Uloga policije je regulirana drugim zakonom - kažu u Ministarstvu graditeljstva.

Ustavni stručnjak Mato Palić kaže da su sporne odredbe vrlo upitne i diskutabilne jer je nepovredivost vlasništva jedna od najjačih ustavnih odredbi.

- Ulaziti u tuđe okućnice i u prostor što se smatra domom prema hrvatskom Ustavu može samo policija, i to pod strogo kontroliranim uvjetima uz sudski nalog, a samo u iznimnim slučajevima koji su precizno definirani to im je dopušteno bez naloga. To su temeljna ljudska prava koja su neotuđiva. Sve drugo je ograničavanje prava vlasništva - pojašnjava Palić s Pravnog fakulteta u Osijeku. Dodaje da se pravo vlasništva može ograničiti, ali samo minimalno kako bi se neki cilj postigao.

- Komunalni redar nije u onom rangu službene osobe kao policija. On da ulazi u nečije dvorište bez dopuštenja vlasnika? Mislim da to ne bi prošlo. Trebalo bi predvidjeti neki mehanizam da neko tijelo, primjerice sud, izdaje odobrenje smije li i kad komunalni redar ući u tuđi posjed - rekao je Palić. Posebno ga je zaintrigirala odredba da komunalni redar može utvrditi identitet traženjem putovnice na uvid.

Nepovredivost doma zaštićena Ustavom

- Putovnica je isprava za prelazak granice. Mogli su onda staviti da komunalni redar može utvrditi identitet bilo kojoj ispravom na kojoj je ime i fotografija, kao što je, recimo, indeks ili vozačka dozvola - kaže Palić.

Predsjednik Udruge gradova, koja je uputila prijedlog Vladi o osnivanju “gradske policije”, zaprešićki gradonačelnik Željko Turk (HDZ) smatra da komunalnim redarima treba dati veće ovlasti kako bi mogli uspješno raditi svoj posao.

- U zadnjih nekoliko godina komunalna redarstva su dobila niz novih poslova iz domena građevinske inspekcije, zaštite od buke, zaštite okoliša, odvoza smeća... Ni na koji način se ne želimo upletati u rad policije i njihove temeljne zadaće, ali slijedom povećanja opsega posla i nemogućnosti njegova obavljanja izašli smo pred Vladu s tim zahtjevom - rekao je Turk pa nam to slikovito obrazložio.

'Zar će javni red i mir čuvati redari'

- Kako će komunalni redar provjeriti ispušta li netko tekućinu iz svoje septičke jame na cestu ako ne uđe na njegov posjed - pita Turk.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović kaže da treba izbjeći sukob nadležnosti.

- Nije sporno da određene gradske službe obavljaju poslove koji su im zakonom dati u nadležnost, a kojima se ostvaruju potrebe građana. Naravno, imajući u vidu da je u tom definiranju ovlasti važno izbjeći sukob nadležnosti - kaže Božinović.

Iz Sindikata policije Hrvatske prijedlog zakona smatraju skandaloznim.

- Naš je stav vrlo jednostavan, najbolje da se policija ukine i da sav posao na sebe preuzmu komunalni redari. U kojoj to državi komunalni redar može legitimirati građane ili ulaziti na privatne posjede? Mi u policiji nikoga ne podcjenjujemo, ali onda svatko može biti policajac i policija nam uopće nije potrebna. I ovlasti koje imamo su premale kako bismo mogli učinkovito obavljati svoj posao - oštar je Jagić i dodaje da je on prvi koji neće nikad, ni kao građanin ni kao policajac, dati osobnu iskaznicu komunalnom redaru.

- Policajci nam hodaju goli i bosi po cesti, nemaju potrebnu opremu, država ne stoji iza njih i nitko ih ne štiti, a svi zaboravljaju da je sigurnost najvažnija stvar na svijetu. Samo u Zagrebu nedostaje oko tisuću policajaca, a oni bi da im javni red i mir čuvaju komunalni redari - ogorčen je Jagić.

Nisu to jedine odredbe koje bi mogle biti sporne. Na neke od njih osvrnuo se član saborskog Odbora za Ustav Robert Podolnjak (Most) na Facebook profilu.

- U izlaganju o Prijedlogu zakona ocijenio sam ga neustavnim zadiranjem u djelokrug jedinica lokalne samouprave u obavljanju komunalnih djelatnosti.

Treba zaštititi interes građana

Prijedlogom zakona izostavlja se niz komunalnih djelatnosti, poput javne vodoopskrbe i odvodnje, gospodarenje komunalnim otpadom ili dimnjačarske djelatnosti. Te su djelatnosti prepuštene posebnim zakonima, u kojima nisu propisana temeljna načela obavljanja komunalnih djelatnosti, poput zaštite javnog interesa, neprofitnosti i slično. Komunalne usluge žele se sve više liberalizirati i prepustiti tržištu - smatra Podolnjak.