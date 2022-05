Staklo reflektora pada u bazen s djecom na Utrinama, a iz Grada kažu: 'Ma nije to uopće opasno'

Za vrijeme treninga u srijedu na zagrebačkom bazenu u Utrinama odlomio se dio stakla s reflektora i pao u plivačku stazu blizu koje je bilo i djece. Iz Grada su, kako doznajemo, bazen pregledali inspektori i utvrdili da za djecu i korisnike nema opasnosti.

Bazen radi i svi se treninzi normalno odvijaju.

'To je moglo nekoga ubiti'

- Pregledali su sve reflektore i na nijednom nema oštećenja. Ne zna se kako se s tog jednog odlomilo staklo, ali ono je napravljeno tako da se rasprši na sitne komadiće kada se razbije prema tome nije bilo opasnosti za djecu koja su u tom trenutku plivala - objasnili su iz Grada o staklu koje pada s visine od pet, šest metara.

- Pa to je moglo nekoga ubiti! Strašno - javio nam se ranije roditelj čije je dijete u trenutku kad se odlomilo staklo plivalo u bazenu.

- S te visine da to padne na dijete... Moglo je biti svega. Nije mi bilo svejedno jučer, nemam osjećaj da je sto posto sigurno za treninge. Ne ljuti me što se dogodilo, nesreće se događaju, ali me ljuti ako nitko ne reagira - rekao nam je roditelj.

Kažu da djeca nisu bila ugrožena

Nazvali smo zagrebački plivački klub koji na Utrinama ima treninge s djecom. Potvrdili su nam incident.

- Nešto se dogodilo i to staklo je palo. Djeca su prišla trenerima i rekla da je nešto palo. Svaki trener je na svome mjestu i mi to nismo vidjeli, djeca su se razgibavala, neka su bila na tribini i onda su došli i rekli jednoj od trenerica da je to palo pa je ona prenijela dalje - potvrdili su nam iz kluba koji je u to vrijeme imao treninge.

Na službeni odgovor Ustanove za upravljanje sportskim objektima još čekamo, ali iz Grada kažu da je provjerom inspektora utvrđeno da djeca nisu bila ugrožena te nema daljnje opasnosti.

