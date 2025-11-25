Obavijesti

News

Komentari 33
'BISERI' POLITIČARA PLUS+

Reiner i Meštrović - zbog ove dvojice junaka trebalo bi imati redovnu rubriku ‘tupani tjedna’

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 4 min
Reiner i Meštrović - zbog ove dvojice junaka trebalo bi imati redovnu rubriku ‘tupani tjedna’
Foto: Pixsell/Fotomontaža

NOVI EXPRESS Željko vitez Reiner (HDZ) i Lovro Meštrović (Domino) obilježili su politički prostor izjavama koje su pomakle granice ljudske gluposti

Glupost je božji dar, ali se ne smije sva iskoristiti, rekao je nekom prilikom Bismarck. U našoj se lijepoj domovini na tu dobronamjernu preporuku mnogi oglušuju. Evo, recimo, akademik Željko vitez Reiner. On često priča u leru - zapravo, teško se sjetiti neke njegove jako umne izjave - ali tu i tamo stisne gas do daske. Zadnju priliku iskoristio je u Otvorenom, gdje je rekao kako je “današnja Hrvatska isključivo nastala na temeljima Domovinskog rata. Nikakvih priča o antifašizmu nema, toga nema uopće u Ustavu. Ima ZAVNOH-a...”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025