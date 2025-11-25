NOVI EXPRESS Željko vitez Reiner (HDZ) i Lovro Meštrović (Domino) obilježili su politički prostor izjavama koje su pomakle granice ljudske gluposti
'BISERI' POLITIČARA PLUS+
Reiner i Meštrović - zbog ove dvojice junaka trebalo bi imati redovnu rubriku ‘tupani tjedna’
Čitanje članka: 4 min
Glupost je božji dar, ali se ne smije sva iskoristiti, rekao je nekom prilikom Bismarck. U našoj se lijepoj domovini na tu dobronamjernu preporuku mnogi oglušuju. Evo, recimo, akademik Željko vitez Reiner. On često priča u leru - zapravo, teško se sjetiti neke njegove jako umne izjave - ali tu i tamo stisne gas do daske. Zadnju priliku iskoristio je u Otvorenom, gdje je rekao kako je “današnja Hrvatska isključivo nastala na temeljima Domovinskog rata. Nikakvih priča o antifašizmu nema, toga nema uopće u Ustavu. Ima ZAVNOH-a...”.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku