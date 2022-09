Reiner iz sabornice izbacio i Beljaka jer je opleo po HRT-u i HDZ-u: U klupe ne smije ni sutra

Da kažem nekoliko riječi o vijesti koja se tiče najave poskupljenja obavezne članarine HDZ-u, koja se kolokvijalno zove pristojba HRT-a, započeo je za saborskom govornicom HSS-ov Krešo Beljak istaknuvši kako ga je to zaprepastilo jer se išlo s inicijativama da se pristojba ili ukine ili smanji.

- Nema nikakvog smisla da svi građani plaćaju taj mastodont koji služi isključivo promociji vladajuće stranke. Mislim da je to nedopustivo. HRT, čast rijetkim izuzecima koji se pokušavaju boriti, služi isključivo, ali posve isključivo kao servis vladajućih. To nije nikakva javna televizija, to je javna kuća - rekao je dodavši kako velika većina HRT niti ne gleda, a prisiljeni su plaćati pristojbu.

- Tu se kontroliraju umirovljenici, idu odmah ovrhe, da se barem tako kontrolira kud ide hrvatski plin ili sve ostalo što HDZ krade - dodao je Beljak koji je za to da se pretplata ukine u potpunosti i da se financira iz Državnog proračuna.

- To je daleko od demokratske radio-televizije kakva je bila za vrijeme premijera Zorana Milanovića. Ja osobno znam da su neki njegovi savjetnici tražili da se određeni ljudi, koji otvoreno rade za određene političke stranke, maknu na što je Milanović rekao: "ne, Hrvatska je demokratska država i na HRT-u mora biti podjednak broj lijevih i desnih novinara." I pogriješio je jer ih je sad tamo 90 posto desnih, a ovi koji su lijevi moraju šutiti - istaknuo je Beljak.

HDZ-ov Goran Ivanović poručio je kako je Beljak prešao svaku granicu uljuđene pristojnosti.

- Uvrijedio je sve vrijedne djelatnike HRT-a nazvavši HRT javnom kućom, to je ispod svake razine i mislim da jedan uljuđeni gospodin kao što je Beljak ne bi nikad trebao izgovoriti s govornice Sabora - rekao je.

Predsjedavajući Željko Reiner apelirao je na pristojno ponašanje i pristojan rječnik.

- Oči javnosti uperene su neprestano u nas, javnost nas promatra, ocjenjuje, ali i vidi u nama određeni uzor. I ako mi svojim ponašanjem ovdje, u ovom visokom Domu, i izričajem, komunikacijom to na neki neki način kompromitiramo, to nije dobro. Ne samo za nas nego za cijelo društvo - istaknuo je, a Beljaka naživciralo što Reiner drži političke govore o moralu.

- A pripadate kriminalnoj organizaciji pravomoćno presuđenoj koja je opljačkala milijardu kuna samo u INA-i - rekao je Beljak.

Kako je već imao dvije opomene, Reiner mu je dao i treću i oduzeo mu riječ, no Beljak je nastavio pa se Reiner poveo sve češćom praksom predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića za izbacivanjem iz sabornice.

- Vi ste presuđena kriminalna organizacija - poručio je Beljak pa dobio četvrtu, a onda i petu opomenu, odnosno nemogućnost sudjelovanja u radu Sabora i sutra.

- Ja idem, a vas to neće oprati, vi niste uljuđeni - zaključio je šef HSS i sa smiješkom izašao iz sabornice.

Prije njega su ovih dana izbačeni Mostov Nikola Grmoja te zastupnica Radničke fronte Katarina Peović također na dva dana.

HDZ-ov Rade Šimičević je i na opaske SDP-ova Peđe Grbina o koruptivnim HDZ-ovcima poručio kako kriminal ima svoje ime i prezime te da ova Vlada ima nultu stopu tolerancije na lopovluk.

- Ja kao čovjek koji ima svoje ime i prezime, svoju obitelj, ne osjećam se dobro kad se mene i moje kolege proziva. Ja nisam lopov, izdajica, dezerter, a nisam ni studirao u Srbiji za razliku od nekih kao kod kolege Grbina - rekao je. Reiner je i njemu dao opomenu jer je replicirao zlouporabivši povredu Poslovnika.

Grbin je odmah odgovorio.

- Ukrade se željezo - HDZ-ovac. Ukrade se milijarda iz INA-e - HDZ-ovac. Ukrade se milijunčić iz Hamaga, i pazite sad, za nepostojeći projekt spajanja općina, kojeg niste u stanju realizirati - HDZ-ovka. Pa dajte šutite, nemojte se sramotiti. Ako sam ja neko djelo počinio, prijavite me pa da to riješimo - rekao je pa dobio od Reinera opomena.

Obzirom da je dvije imao od ranije, više danas nema prava na sudjelovanje u raspravi.

Najčitaniji članci