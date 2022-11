'Rekao nam je da mu je mama u raju, a da je on ostao u paklu...'

Kriminalistička policija istražuje slučaj mogućeg iskorištavanja i potkradanja sad već pokojnog 61-godišnjaka koji je živio u Ulici Šipkovica u zagrebačkom naselju Vrapče. On je teško bolestan preminuo krajem listopada u Specijalnoj bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb Sv. Rafael Strmac, gdje je stigao nakon liječenja u KBC-u Zagreb. Osim invaliditeta, imao je i tumor koji je metastazirao te je u međuvremenu obolio od korona virusa. U tu najveću zagrebačku bolnicu prebačen je iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, gdje su ga odvezli nakon brojnih medijskih natpisa.

Naime, nakon što mu je u listopadu 2021. preminula majka, ostao je sam, bez tuđe pomoći. Živio je u skromnoj kućici, prljav te okružen smećem i izmetom. Zbog toga je malo tko uopće mogao ući, a pomagali su mu susjedi i ljudi iz obližnjeg kafića i pekarnice. U njegovim zadnjim trenucima navodno se javio netko iz njegove obitelji u Dalmaciji koji su se pobrinuli za sprovod na Mirogoju krajem listopada. Pokopali su ga uz majku i strica na Aleji velikana bez da je to znao itko od njegovih prijatelja i poznanika iz naselja.

- Čuli smo, i to sasvim slučajno, nakon desetina poziva, da je umro u Novoj Gradiški. Doveli su ga ondje u teškom stanju. No ne znamo uopće koja mu je to obitelj, kad ih nitko nije ni posjećivao ni viđao kad im je bilo najgore - kažu nam ogorčeni susjedi.

Kažu nam da su preminuli muškarac i njegova majka bili iz poznate i imućne obitelji. Imali su skupe nekretnine u samom srcu Zagreba, a prije nego što mu se zdravstveno stanje pogoršalo, 61-godišnjak je čak posjedovao i BMW-ov oldtimer. Prst upiru u fatalnu skrbnicu kojoj je, kažu, davao puno novca.

- Prije nego što mu se majka razboljela, on je normalno komunicirao i uredno se oblačio. Znao je puno potrošiti svaki dan, a osobno smo vidjeli kako je toj skrbnici na ruke davao gotovinu. Zadnji put smo je vidjeli u veljači. Došla je po njega kako bi ga odvela na sud, na ostavinsku raspravu. Lijepo ga je odjenula, a kasnije nam je rekao kako joj je dao sve jer će se ona pobrinuti za njega. Vjerovao joj je, a živio je gladan i u fekalijama - kaže nam istodobno ljuta i tužna susjeda.

Ispričala nam je kako je 61-godišnjak bio dobre naravi. Znao bi im donijeti cvijeće iz svog vrta, kako bi se zahvalio što mu nose hranu.

- Jednom smo ga našli kako je plakao. Rekao je samo da mu je mama otišla u raj, a da je njega ostavila u paklu. Nije mu bilo jasno zašto je nema - ispričala je susjeda ogorčena na sustav.

Dodala je kako su susjedi zbog njega zvali Centar za socijalnu skrb, liječnika i druge, no svi su se pravdali kako su "nemoćni i kako odbija pomoć".

- Poživio bi on da su ga smjestili u udomiteljsku obitelj. Sad želimo da istraže sve - jasni su susjedi.

Inspekcija Ministarstva socijalne politike kaznila je zagrebački Centar za socijalnu skrb zbog nemara u postupanju prema 61-godišnjaku.

- Izvršen je terenski očevid u Podružnici Novi Zagreb i Susedgrad te uvid u predmete i izjave nadležnih stručnih radnika. Po završetku upravnog nadzora utvrđene su nepravilnosti za što je naloženo ukupno 11 mjera s rokom postupanja bez odgode - odgovorili su nam iz ministarstva. Kažu da su mjerem koje je Centar morao poduzeti, odnosile na pokretanje postupka za priznavanje prava propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi, žurno provođenje terenskog očevida te pravodobno uočavanje potreba korisnika radi sprječavanja nastanka ili razvoja stanja koja ugrožavaju sigurnost i zadovoljavanje životnih potreba, iniciranje žurnih intervencija u slučaju ugrožene sigurnosti ili osnovnih životnih potreba, priznavanje prava na socijalnu uslugu smještaja u kriznim situacijama, osiguravanje usluge smještaja po otpustu korisnika iz bolnice, ukoliko postoje zakonske pretpostavke pokrenuti postupak radi djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti.

- Jedna od mjera se odnosila na provođenje postupka utvrđivanja odgovornosti nadležnih stručnih radnika. Iz zaprimljenog očitovanja ravnateljice Centra za socijalnu skrb Zagreb proizlazi da je stručnim radnicama Centra izrečeno pisano Upozorenje na obveze iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza radnog odnosa u slučaju nastavka povrede u obvezi postupanja sukladno zakonskim propisima te da je predstojnica Podružnica na vlastiti zahtjev podnijela zahtjev za razrješenje nakon čega je i razriješena dužnosti predstojnice - napisali su iz ministarstva.

Iz Centra za socijalnu skrb Zagreb potvrdili su kako su imali nadzor inspekcije te su postupili po njihovih odlukama.

- U odnosu na pokojnog korisnika, koji nije bilo lišen poslovne sposobnosti niti je bio osoba pod skrbništvom, ovaj Centar je poduzeo sve odgovarajuće radnje za njegovo adekvatno zbrinjavanje - bili su kratki u CZSS-u.

