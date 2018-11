'Rekao sam mu da imam nož i da mogu ozlijediti njega i sebe'

Rekao sam mu da me pusti. Kazao sam mu: 'Vidiš da imam nož, mogu ozlijediti tebe ili sebe'. No, on je rekao: 'Ne ideš ti nikamo, možeš samo otići gore!'. Nakon toga sam od njega dobio udarac u glavu, bilo je to dok sam držao nož u ruci. Zamaglilo mi se, oteturao sam. Oborio me njegov drugi ili treći udarac. Mislim da sam pao na leđa. Prije toga, dok sam padao, kao da sam bio u nekom tunelu, kao u nekom mraku. Borio sam se da izađem iz tog mraka. Osjetio sam pritisak, teret na sebi, kao da mi netko želi iščupati dušu. Uopće se ne sjećam da sam zamahivao nožem i da sam ga ubadao. Odjednom, vidim kako je dan lijep, sunčano je, a ja ležim. Mislim da je on ležao pored mene, vidio sam krv. Tada sam sjeo i vikao nek se nazove policija i Hitna pomoć, rekao je na suđenju u četvrtak Drago Lešić (65), piše Novi list.

On je optužen za prekoračenje granica nužne obrane. Drago Lešić (65) ubio je u listopadu prošle godine susjeda Borisa Laginju (63) u Klani. Odvjetnik Adnan Rizvić najavio je kako će pokušati dokazati upravo to da je Lešić postupio u samoobrani i da nije počinio kazneno djelo.

Optužnicom se Lešića tereti da je ubio Laginju nakon što su se posvađali na livadi iza kuća, a ovaj ga je prvo udario šakom u glavi. Navodi se kako je radi odbijanja daljnjeg napada, a s ciljem da ga liši života, više puta Laginju ubo nožem dugim 20 centimetara u glavu, prsa i trbuh.

Zadao mu je šest uboda, a Laginja je od ozljeda opasnih po život preminuo ubrzo nakon ranjavanja. Isto tako, u vrijeme sukoba Lešić je bio trijezan. Supruga ubijenog rekla je kako se sve dogodilo nakon što je u ulici bio geodet zbog premjera u ulici, a Lešić i Laginja su se već tada počeli svađati.

Ubojstvo je bilo posljedica dugogodišnje svađe oko nesređenih imovinsko-pravnih odnosa netrpeljivost između dvojice susjeda koji su živjeli u zajedničkoj kući, zapravo dvojnom objektu koji je dijelio zajednički krov.