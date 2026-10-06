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Rekordna epidemija ospica u SAD-u: Ima i sve više mrtvih

Piše 24sata,
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Rekordna epidemija ospica u SAD-u: Ima i sve više mrtvih
Foto: Canva
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Sjedinjene Američke Države suočavaju se s alarmantnim porastom slučajeva ospica, a stručnjaci upozoravaju da bi pad procijepljenosti mogao dovesti do gubitka statusa zemlje bez ove bolesti.

Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najgorom epidemijom ospica u posljednjih 35 godina. Broj zaraza u 2026. već je premašio ukupan broj zabilježen prošle godine, a prijavljeni su i prvi smrtni slučajevi, zbog čega stručnjaci upozoravaju da bi država mogla izgubiti status zemlje u kojoj je bolest iskorijenjena, piše ABC News.

Eksplozija slučajeva diljem zemlje

Do sredine rujna 2026. godine, američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) zabilježio je 3294 slučaja ospica, što je dramatičan porast u usporedbi s 2289 slučajeva tijekom cijele prošle godine. Zaraza se proširila u 45 saveznih država, a čak 23 države i Washington D.C. bilježe više slučajeva nego lani.

Središte epidemije na početku godine bila je Južna Karolina sa više od 600 potvrđenih slučajeva, nakon čega su dužnosnici proglasili kraj epidemije u travnju. Utah je postao novo žarište u listopadu prošle godine s više od 500 prijavljenih slučajeva, dok se trenutno najbrže širi u Pennsylvaniji.

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U Pennsylvaniji je potvrđeno više od 630 infekcija, a u toj su državi zabilježena i tri smrtna ishoda povezana s ospicama - prvi u zemlji ove godine. Preminulo je dvoje dojenčadi koja su bila premlada za cijepljenje, a nedavno je život izgubila i 40-godišnja žena. Od 2026. godine, velika većina pacijenata, čak 95 posto, bila je necijepljena ili im je status bio nepoznat.

Pad procijepljenosti kao glavni uzrok

Stručnjaci ističu da je glavni razlog ovog zabrinjavajućeg trenda pad stope cijepljenja MMR cjepivom  ispod ključnog praga potrebnog za zaštitu zajednice. Kako bi se spriječilo brzo širenje jednog od najzaraznijih virusa na svijetu, potrebno je da oko 95 posto stanovništva bude cijepljeno objema dozama.

Prema istraživanjima, pad procijepljenosti započeo je tijekom pandemije koronavirusa. Stopa djece u vrtićkoj dobi koja su primila cjepivo pala je na 92,5 posto u posljednjoj školskoj godini, ostavljajući stotine tisuća djece nezaštićenima. Istodobno raste broj roditelja koji traže izuzeće od cijepljenja iz nemedicinskih razloga.

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Znanstvenici s nekoliko sveučilišta izradili su mapu rizika po američkim okruzima, koja je pokazala velika odstupanja u procijepljenosti. Najrizičnija područja, takozvana vruća mjesta s pokrivenošću ispod 60 posto kod djece mlađe od pet godina, zabilježena su u zapadnom Teksasu, Novom Meksiku te dijelovima južnih i jugoistočnih saveznih država. Upravo se ta područja preklapaju s lokacijama na kojima su izbile najveće epidemije.
 

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