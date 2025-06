Rekordna godina za IT: Plaće u prosjeku preko 3000 eura, prihodi premašili 4 milijarde

Hrvatski IT sektor u 2024. nastavio je rasti te je broj poduzeća povećan 10 posto u odnosu na 2023., na više od 7.300, a za isti postotak povećan je broj zaposlenih, na više od 41,2 tisuće, dok su poslovni prihodi rasli 11,7 posto, na 4,3 milijarde eura, podaci su iz analize HGK.

Rast broja poduzeća, zaposlenih i prihoda u 2024. u IT industriji je pratio i porast prosječne bruto mjesečne plaće, za gotovo 9 posto u odnosu na 2023. ili na 3.056 eura, ali i bruto investicija u novu dugotrajnu imovinu, za 5,6 posto, na 135 milijuna eura.

Za blagih 1 posto porastao je i izvoz, odnosno postotak prihoda od prodaje u inozemstvu na 46,5 posto, pokazuje analiza HGK (Hrvatske gospodarske komore).

Među prvih pet kompanija su Ericsson NIkola Tesla, Infobip, Nexi, Span i King ICT, a iz HGK ih ističu još nekoliko, poput Končara Digital koji je 2024. preuzeo tvrtku Adnet i najavio preuzimanje Neos-a.

To preuzimanje je dio trendova, koji su se, po HGK, u 2024. na hrvatskom IT tržištu preslikali s globalnog, kao konsolidacija tržišta, dijelom kroz ulazak stranih tvrtki modelom preuzimanja hrvatskih IT tvrtki ili obrnuto.

Od stranih preuzimanja domaćih tvrtki navode preuzimanje Sedam IT od bugarske tvrtke Telelink Business Services Group i tvrtke Diverto od francuske kompanije Marlink, čemu dodaju da je i u 2025. objavljeno preuzimanja tvrtke Infigo IS od švedske Allurity grupacije i tvrtke Syntio-a od britanske kompanije Datatronic.

"Globalni trendovi vide se i na hrvatskom IT tržištu. Kibernetička sigurnost, umjetna inteligencija, podatkovni centri i infrastruktura u oblaku obilježili su IT industriju u prošloj godini, a ono što je već neko vrijeme problem je preveliki fokus na razvoj softvera te velika disperzija poslovanja kroz mala i mikro poduzeća", komentar je potpredsjednika HGK za industriju i održivi razvoj Tomislava Radoša.

Iz HGK napominju da je hrvatsko, kao i globalno IT tržište, u 2024. prošlo kroz značajne promjene i prilagodbe, ali uz nastavak rasta iako je polovinom prošle godine došlo do stagnacije, no optimizam se vratio u posljednjem kvartalu.

Unatoč rastu, kažu da je dinamika na tržištu ipak bila niža nego prethodnih godina i ispod srednjoročnog prosjeka, osim plaća, koje su rasle gotovo istom dinamikom kao i 2023., iznad srednjoročnog prosjeka.

U vezi budućnosti, predsjednik Udruženja za IT HGK Alojzije Jukić ističe nekoliko ključnih izazova i prilika poput potrebe za jačanjem digitalnog suvereniteta, uključujući dostupnost domaće infrastrukture u oblaku i otvaranje ključnih sustava poput NIAS-a prema privatnom sektoru.

"Kibernetička sigurnost ostaje u središtu interesa, uz potrebu za koordiniranom provedbom NIS2 direktive i stvaranjem tržišnih uvjeta koji uključuju i male i srednje pružatelje sigurnosnih rješenja", poručuje Jukić.

Analiza HGK pokazuje i da je u IT industriji od 2020. do 2024. broj poduzeća rastao po prosječnoj godišnjoj stopi od 12,4 posto, a broj zaposlenih od 8 posto.

Rasli su i prihodi po prosječnoj godišnjoj stopi od 17 posto od 2020. do 2024., dok je EBITDA marža iznosila prosječno 17,1 posto u tom razdoblju.

Izvoz je od 2020. do 2024. rastao po prosječnoj godišnjoj stopi od 21,4 posto, investicije od 22,9 posto, a plaće po prosječnoj godišnjoj stopi od 10,5 posto.