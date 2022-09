Rekordni Fažana Media Fest okupio više od 100 sudionika, glavna tema 'Žene i mediji'

Fažana Media Fest (FMF) novinarski festival čija je glavna tema bila ‘’Žene i mediji'' okupio je u četvrtkom izdanju od 5. do 11. rujna rekordan broj sudionika, više od stotinu iz dvadesetak zemalja, a organizator Saša Leković ocijenio ga je najuspješnijim dosad.

Leković je istaknuo i iznimno veliki broj održanih tematskih rasprava – njih čak 12, brojna predavanja na kojima su sudjelovali brojni medijski stručnjaci iz raznih zemalja.

Izdvojio je i projekcije filmova među kojima je bio i film ''Under the Wire'' po odabiru Đele Hadžiselimovića, izložbu fotografija Jasmina Krpana, izložbe o Mariji Jurić Zagorki i novinarkama koju su obilježile povijest autora Vladimira Mateka te radionice medijske pismenosti koje je vodio bivši glavni urednik i direktor Radija Slobodne Europe Nenad Pejić.

Glavna tema ovogodišnjeg Fažana Media Festa ''Žene i mediji'' iznimno je aktualna, a sagledali smo je iz više kutova, ocijenio je Leković. Dodao je kako su kroz panele obrađene teme od radnog položaja žena koje su zaposlene u medijima, preko novinarki ratnih reporterki koje su podijelile svoja iskustva iz Ukrajine i BiH, do agresije prema novinarkama, ali i sudbinama žena čije su živote uništili mediji.

''Ideja glavne teme ovogodišnjeg FMF-a ''Žene i mediji'' nije bila donošenja jedinstvenog zaključka ili rezolucije oko koje bi se složili svi sudionici. Namjera je bila da novinarke i novinari, stručnjaci i stručnjakinje iz područja medija i ženskih prava raspravljaju o svim meandrima koji postoje na tu temu'', kazao je Leković.

Naglasio je i veliku potporu Predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta u Hrvatskoj u radu i ovogodišnjeg FMF-a istaknuvši kako su se sami ponudili da sudjeluju u organizaciji festivala te da su njihovi predstavnici moderirali dva panela.

Voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognian Zlatev službeno je otvorio ovogodišnji Fažana Media Fest istaknuvši, između ostaloga, da je stanje u hrvatskim medijima zadovoljavajuće prema europskim standardima te je poručio kako su mediji stup europske demokracije i da se Europska komisija bori da to tako i ostane.

''U medijima je sve manje novinarstva. Oni koji tvrde da se bore za bolju poziciju novinara i za poboljšanje stanja u medijima to rade više riječima nego u stvarnosti. Ponekad mi se čini da baš i ne razumiju kako se to radi. To je bio i jedan od razloga zašto sam i dao ostavku na mjesto predsjednika HND-a'', kazao je Leković. Dodao je i kako su već počele pripreme za peti FMF te da se raspravlja o glavnoj temi.

