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Rekordni kolovoz za hrvatski turizam: Prvi put više od pet milijuna dolazaka turista...

Piše Veronika Miloševski,
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Rekordni kolovoz za hrvatski turizam: Prvi put više od pet milijuna dolazaka turista...
Pula: Pulske plaže dupkom pune | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
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Gledano prema županijama, u prvih osam mjeseci najviše noćenja ostvareno je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji i na Kvarneru

Hrvatska je od početka godine do kraja kolovoza ostvarila 17,5 milijuna turističkih dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, pokazuju podaci sustava eVisitor. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj dolazaka i noćenja porastao je za jedan posto.

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Na Jadranu je ostvareno 86,7 milijuna noćenja, što je 0,5 posto više nego lani. Na kontinentu, zajedno sa Zagrebom, ostvareno je 3,8 milijuna noćenja, odnosno jedan posto više nego prošle godine.

Samo u kolovozu Hrvatsku je posjetilo više od pet milijuna turista, koji su ostvarili 31,4 milijuna noćenja. Broj dolazaka porastao je za dva posto, a noćenja za 0,5 posto. Time je prvi put u povijesti u jednom kolovozu zabilježeno više od pet milijuna turističkih dolazaka.

Najviše noćenja u kolovozu ostvarili su gosti iz Njemačke, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Austrije, Italije, Mađarske i Češke.

Gledano prema županijama, u prvih osam mjeseci najviše noćenja ostvareno je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji i na Kvarneru. Istra je zabilježila 25,4 milijuna noćenja, Splitsko-dalmatinska županija više od 17 milijuna, a Kvarner 15,2 milijuna.

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Među najposjećenijim destinacijama bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split, Umag i Medulin.

Najviše noćenja u prvih osam mjeseci ostvarili su turisti iz Njemačke, Hrvatske i Slovenije. Nijemci su ostvarili 16,9 milijuna noćenja, domaći gosti 11,7 milijuna, a Slovenci 9,6 milijuna. Slijede gosti iz Austrije i Poljske s po 6,3 milijuna noćenja, Češke s 4,5 milijuna, Mađarske s 3,7 milijuna, Italije s 3,5 milijuna te Velike Britanije s 3,2 milijuna noćenja.

Ministar turizma Tonči Glavina rekao je da rezultati pokazuju kako je hrvatski turizam i dalje konkurentan. Istaknuo je da je razlika između rasta dolazaka i nešto manjeg rasta noćenja pokazatelj da gosti sve češće putuju kraće i pažljivije troše novac.

- Iza nas je zaista izvanrednih osam mjeseci i ljetna sezona u kojoj smo, usprkos brojnim izazovima, ostvarili rast u ključnim pokazateljima - rekao je Glavina.

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić također je ocijenio da rezultati pokazuju snažan interes turista za Hrvatskom. Istaknuo je kako će se sada fokus prebaciti na posezonu i zimski dio godine.

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