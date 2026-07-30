Obavijesti

News

Komentari 0
DUGOROČNO KREDITNO ZADUŽENJE

Rekordni ugovor HPB-a: Daju 2 milijarde eura za HAC, velik dio novca za gradnju A1 prema jugu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Rekordni ugovor HPB-a: Daju 2 milijarde eura za HAC, velik dio novca za gradnju A1 prema jugu
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL/privatni album
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Marko Badurina, predsjednik Uprave HPB-a, izjavio je kako ovim ugovorom Banka potvrđuje ulogu pouzdanog financijskog partnera Republike Hrvatske u financiranju strateške infrastrukture

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (HPB) potpisala je 30. srpnja 2026. svoj najveći pojedinačni kreditni posao u korporativnoj povijesti. S društvom Hrvatske autoceste d.o.o. potpisan je ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu do 2,13 milijardi eura, čime preuzima refinanciranje postojećeg dugoročnog klupskog kredita iz 2023. godine te osigurava dodatna sredstva za nastavak izgradnje hrvatske autocestovne mreže. Za transakciju je Vlada Republike Hrvatske dala 100 % državno jamstvo, priopćili su iz HPB-a.

OPREZ, VOZAČI STVARAJU SE GUŽVE Kolona na A2 jedan kilometar. Prekinute katamaranske linije...
STVARAJU SE GUŽVE Kolona na A2 jedan kilometar. Prekinute katamaranske linije...

- Ukupan iznos kredita podijeljen je u dvije tranše: Tranša A, u iznosu od 1,53 milijarde eura, koristi se za refinanciranje postojećeg dugoročnog klupskog kredita iz 2023. godine, dok se Tranša B, u iznosu od 600 milijuna eura, usmjerava u financiranje novih kapitalnih ulaganja, među kojima je i izgradnja dionica autoceste A1 (Metković – most Pelješac – čvor Doli – Dubrovnik) i autoceste A7 (Križišće – Novi Vinodolski – Žuta Lokva) - stoji u priopćenju.

NIZ PROJEKATA Končar ugovorio kreditiranje od 320 milijuna eura, ulažu još 50 u proširenje i modernizaciju
Končar ugovorio kreditiranje od 320 milijuna eura, ulažu još 50 u proširenje i modernizaciju

Marko Badurina, predsjednik Uprave HPB-a, izjavio je kako ovim ugovorom Banka potvrđuje ulogu pouzdanog financijskog partnera Republike Hrvatske u financiranju strateške infrastrukture te kako su povoljniji uvjeti refinanciranja rezultat snažne pozicije Banke, njezinog opredjeljenja za podršku ključnim nacionalnim projektima i ispunjenja misije stvaranja uvjeta za bolji život u Hrvatskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb
TUGA U MAKSIMIRU

VIDEO Ovo su posljednji trenuci lavice Tayri u Zoo Vrtu Zagreb

ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
Megapožar hara Francuskom: 'Mijenja ponašanje, nema veze s onime s čim se mi borimo'
ANALIZA SINIŠE JEMBRIHA

Megapožar hara Francuskom: 'Mijenja ponašanje, nema veze s onime s čim se mi borimo'

Zapovjednik JVP-a Grada Zagreba Siniša Jembrih : U šumi Landes je 100 kilometara gotovo neprekinutih nizova primorskog bora. Takvu površinu je teško gasiti
'Pao' zbog bespravnog imanja gdje je i konoba Pršut: Kerum i dalje na pretresima objekata
PONOR SPLITSKOG 'VLADARA'

'Pao' zbog bespravnog imanja gdje je i konoba Pršut: Kerum i dalje na pretresima objekata

Uhićenje je povezano s istragom u tzv. aferi 'Konoba Pršut', koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026