Končar ugovorio kreditiranje od 320 milijuna eura, ulažu još 50 u proširenje i modernizaciju

Končar je s grupom vodećih međunarodnih i domaćih financijskih institucija ugovorio projektno kreditiranje u vrijednosti 320 milijuna eura, priopćio je Končar u četvrtak. Predstavnici Grupe Končar su s predstavnicima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodne financijske korporacije (IFC, članice Grupacije Svjetske banke), Privredne banke Zagreb (PBZ) i Zagrebačke banke (ZABA) potpisali ugovor o projektnom kreditiranju u vrijednosti od 320 milijuna eura.

Zajedno s dodatnih 50 milijuna eura vlastitih sredstava Končara, kreditni aranžman osigurava financiranje investicijskog projekta ukupne vrijednosti 370 milijuna eura usmjerenog na proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta, razvoj novih tehnologija te povećanje proizvodnje ključne elektroenergetske opreme i infrastrukture, kaže se u priopćenju.

U kreditnom aranžmanu EBRD i IFC sudjeluju s po 120 milijuna eura, dok su Privredna banka Zagreb i Zagrebačka banka osigurale po 40 milijuna eura.

Investicijski projekti koji su predmet financijskog aranžmana dio su najvećeg investicijskog ciklusa u povijesti Grupe Končafr, navodi se u priopćenju i dodaje kako Končar tijekom sljedeće tri godine planira realizirati investicije ukupne vrijednosti 550 milijuna eura usmjerene na proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta, razvoj tehnologija i podizanje tehnoloških sposobnosti.

Dodaju li se tomu investicije u proširenje kapaciteta proizvodnje energetskih transformatora koje se provode u suradnji s dugogodišnjim strateškim partnerom Siemens Energyjem, ukupna vrijednost planiranih ulaganja prelazi 800 milijuna eura.

"Povjerenje koje su nam iskazale međunarodne razvojne institucije i vodeće hrvatske banke potvrda je snage Končara kao industrijskog i tehnološkog partnera te njegove sve važnije uloge u europskoj energetskoj tranziciji. Ova podrška stvara kvalitetan temelj za realizaciju investicija koje će obilježiti sljedeću etapu razvoja Končara", izjavio je predsjednik Uprave Končara, Gordan Kolak.

Član Uprave Končara nadležan za financije, Mario Radaković, istaknuo je kako povjerenje vodećih međunarodnih razvojnih institucija i domaćih banaka predstavlja potvrdu najviših standarda održivosti, korporativnog upravljanja, financijske transparentnosti i stabilnosti koje Grupa Končar kontinuirano njeguje te dodatno učvršćuje temelje za provedbu najvećeg investicijskog ciklusa u svojoj povijesti.