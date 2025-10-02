Remetinec je ostao na jednoj pedijatrici: 'Kolegica je dala otkaz, nitko novi se nije javio'

Dom zdravlja Centar potvrdio je kako od 30. rujna ostaju bez još jedne pedijatrice nakon što je dr. Nikolina Kranjec raskinula radni odnos s njima, a na natječaj za novog pedijatra u Remetinečkom gaju 14 nije stigla ni jedna prijava.

Iz ravnateljstva su poručili da roditelji djecu s navršenih sedam godina mogu upisati kod liječnika obiteljske medicine, dok se djeca od 0 do 6 godina mogu upisati kod pedijatra na području grada Zagreba koji nemaju maksimalan broj opredijeljenih osiguranika (1190). Upis je moguće ostvariti izravno u ordinaciji pedijatra, u prostorijama HZZO-a ili putem usluge e-Građani.

Zagreb: Dom zdravlja u Runjaninovoj ulici | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ravnatelj Doma zdravlja Centar, Ino Protrka, za 24sata je potvrdio kako je najveći problem upravo u pedijatriji.

- Imamo dvije ordinacije u Dugavama, dvije u Zapruđu, jednu u Trokutu, četiri u Sigetu i jednu u Remetincu. Prije mjesec dana raspisali smo natječaj za pedijatra u Remetincu, no nitko se nije javio. Najveći problem je upravo pedijatrija. Službeni naziv te djelatnosti je zdravstvena zaštita predškolske djece. Djeca od navršenih sedam godina upisuju se u školsku medicinu. Mi imamo dovoljno ordinacija obiteljske medicine, a sva djeca se mogu upisivati kod njih - istaknuo je Protrka za 24sata.

Dodaje kako je situacija dodatno otežana jer pedijatri, iako im je osnovna djelatnost predškolska djeca do sedme godine, u praksi djecu drže do 18. godine života.

- Kad bi se striktno pridržavali propisa i kada bi pedijatri vodili samo djecu do sedam godina, onda bi mjesta za svu djecu od 0 do 7 godina bilo dovoljno. Napominjem da specijalisti obiteljske medicine također imaju edukaciju iz pedijatrije i svi smo školovani za rad s djecom od nula do sedam godina. Uostalom, u Europi primarna pedijatrija gotovo i ne postoji - rekao nam je ravnatelj.

Naglasio je i kako, čak i ako se to zanemari, u Novom Zagrebu ima dovoljno pedijatara.

- U Remetincu je ostala jedna kolegica. Druga je otišla iz Doma zdravlja, no situacija je i dalje stabilna - zaključio je Protrka.

Riječ je o kvartu u kojemu su upravo obitelji s malom djecom najbrojnije pa je potreba za pedijatrom itekako velika.