Remetinec se sprema za Ivicu: Vjerojatno ide na ženski odjel

Ivica Todorić će se nakon godine dana u Londonu, gdje je boravio u najelitnijim dijelovima britanske metropole, za koji tjedan useliti u “hotel Remetinec”.

Njemu je, naime, lani određen istražni zatvor kako ni bi mogao utjecati na svjedoke, a žalbu mu, prema proceduri, neće razmotriti sve dok ne stigne u zemlju. Po dolasku u istražni zatvor Todorić će proći uobičajenu proceduru. U Centru za dijagnostiku pregledat će ga liječnici i psiholozi. Utvrdit će se ima li zdravstvenih problema, koristi li lijekove, a potom će pozorno procijeniti i sigurnosne rizike - mogu li ga, radi njegove sigurnosti, smjestiti u ćeliji s još nekim ili će biti sam u sobi i na kojem odjelu. U slučaju bivšeg premijera Ive Sanadera i bivšega generala Vladimira Zagorca, uprava zatvora odlučila je da je najsigurnije da budu na ženskom odjelu. Po svemu sudeći, to bi se moglo ponoviti i u slučaju Gazde.

Dat će kratku obranu

Foto: Vantagenews.com/PIXSELL

Prema riječima glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića, tužiteljstvu je u odnosu na Ivicu Todorića ostalo ispitati još samo jednog svjedoka, a potom bi obranu trebao dati i osnivač Agrokora.

- On će iznijeti svoju obranu, ali ne mogu precizirati o čemu sve točno, što će sve biti predmet, koliko će ići u detalje. Mislim da nije dobro tako detaljno svjedočiti odmah na početku, ali obranu će dati - rekla je za televiziju N1 Todorićeva odvjetnica Jadranka Sloković. Po tome bi se moglo zaključiti da će Todorić vrlo brzo izaći iz istražnog zatvora. No tužiteljstvo u svakom trenutku može izaći s novom listom svjedoka koje je neophodno ispitati, a na koje bi Todorić mogao utjecati. Tako je prvotnih 60 svjedoka nadopunjeno s nizom novih. No njegova odvjetnica Jadranka Sloković, kao i odvjetnici drugih osumnjičenika, tvrde kako će za istragu ključna biti knjigovodstveno-financijska vještačenja.

Čeka se vještačenje

To vještačenje provodi revizorska kuća KPMG, koja je obećala da neće trajati predugo. Glavni državni odvjetnik nada se da će ono biti gotovo do kraja godine. U tom bi slučaju, ovisno o nalazima revizije, eventualna optužnica mogla biti podignuta u proljeće sljedeće godine. Podsjećamo, Državno odvjetništvo je protiv Ivice Todorića pokrenulo dvije istrage u kojima ga sumnjiče za štetu od 1,6 milijardi kuna. Ukratko, terete ga, zajedno sa sinovima i bivšim menadžerima u koncernu, za krivotvorenje isprava, nezakonito vođenje poslovnih knjiga, lažiranje financijskih izvještaja i izvlačenje milijardi iz koncerna. Riječ je o golemom predmetu koji će, po najoptimističnijim prognozama, trajati najmanje pet godina.