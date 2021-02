Budući da ni 11 mjeseci od potresa u Zagrebu nije počela obnova, građanima je dozlogrdilo čekanje. Okupili su stručnjake i nezadovoljne stanovnike te osnovali udrugu SOS Zagreb, kojoj je cilj upozoravati na sve probleme s kojima se susreću.

Žele smanjenje birokracije, bržu obnovu, jasan plan radova, izmjene zakona kako bi se sve pojednostavilo, ali žele i da obnova bude poštena i transparentna.

Udruga je nastala iz inicijative i Facebook grupe “Potres u Zagrebu - svi mi u centru”, koja ima više od 13.000 članova i mjesto je na kojem se razmjenjuju iskustva i upozorava na probleme.

– Do petrinjskog potresa smo svi bili svjesni da stvari oko obnove idu polako, ali sam nekako vjerovala da se grad i država ipak brinu. Ali nakon drugog potresa shvatili smo da to nije tako, da je sigurnost u Zagrebu ugrožena, da se nitko ne obazire na to što se iselilo više od 20.000 ljudi iz centra. Mi smo se u grupi tješili i hrabrili, ali smo vidjeli da moramo i nešto poduzeti. Udruga je pokrenuta iz čiste nemoći stanovnika pred državnim i gradskim aparatom - kaže Nevena Rendeli Vejzović, predsjednica udruge SOS Zagreb.

Osnivački odbor čini deset ljudi raznih struka, od pravnika do arhitekata i stručnjaka za nekretnine. Predstavljanje udruge je u utorak i očekuju da će im se pridružiti mnogi stanovnici Zagreba. Članstvo je besplatno, a Rendeli kaže da će upozoravati na sve probleme i nuditi suradnju državnim institucijama kako bi obnova Zagreba što prije dobila konkretna rješenja.

Kažu da im je namjera uključivanjem građana u proces obnove grada Zagreba pomoći nadležnim institucijama da pomognu građanima.

– Ono što nam se nudi nije ni približno dobro ili dovoljno da bi Grad Zagreb postao siguran grad pun života, sveučilišno, povijesno i kulturno središte, turistička destinacija, administrativno-politički centar kakav suvremeni europski grad može, mora i treba biti. Zagreb treba hitnu pomoć da ponovno oživi! - kažu iz udruge.

Postavili su i jasnih pet postulata koje žele postići - plan obnove, manje birokracije, jasni rokovi, preuzimanje odgovornosti i više sigurnosti.