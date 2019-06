Rent-a-pašnjak: Ovako izgleda vila Lovre Kuščevića na Braču

Ministar uprave Lovro Kuščević izgradio je kuću u Nerežišćima na Braču, ali je 11 godina nije upisao u katastar. Za taj prekršaj predviđena je kazna od 3000 do 6000 kuna.

Ministar je danas potvrdio svoj propust:

- To sam pročitao u medijima. Zaista sam to propustio. Dao sam zahtjev da se unese u katastar. Hvala Bogu, imam puno nekretnina, nije moguće sve to pratiti. Dao sam zahtjev da se evidentiraju u katastru sve moje nekretnine

Na pitanje kako mu se to moglo dogoditi, Kuščević je odgovorio:

- Tko će voditi računa?

"Imate toliko nekretnina da ne možete pratiti?" - pitala ga je novinarka.

- Bogu hvala, da, rekao je ministar.

Rasprodana cijelo ljeto

Kuščevićeva vila "Holiday home Nerezisca 13" gotovo je cijelo ljeto rasprodana, a prvi slobodan termin je između 17. i 24. kolovoza. Tjedan dana tamo stoji 16.391 kunu što znači da dan u prosijeku stoji 2340 kuna.

Vila je peterosobna, a ima opremu za fitness, vanjski bazen, roštilj, perilicu posuđa, mikrovalnu, a uz sve to i pogled na more.

Prosječna ocjena na servisu Booking.com za Kuščevićevu, kako je navedeno, vikendicu je 8,4 što se smatra vrlo dobrim. Navedeno je i da osoblje govori engleski, njemački, danski, norveški i švedski.

Ono što upada u oči na fotografijama iz unutrašnjosti vile je i hrvatski grb s prvim bijelim poljem na polici:

I dalje se vodi kao pašnjak

Kuščevićevo zemljište nalazi se na kraju Nerežišća. Tamo je kuća za koju Kuščević u imovinskoj kartici navodi da ima 350 četvornih metara s okućnicom. No, prema zemljišnim knjigama, na tom je mjestu tek zemljište, a kuća ne postoji.

Pogledamo li u online katastar vidljivo je da se zemljišna čestica 3898 k.o. Nerežišća, u vlasništvu Kuščevića, još uvijek vodi kao pašnjak.