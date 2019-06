'Spajanje katastra i zemljišnih knjiga je reforma svih reforma'

Ministar uprave Lovro Kuščević izgradio je kuću u Nerežišćima na Braču, ali je 11 godina nije upisao u katastar. Telegramu je to potvrdila i Državna geodetska uprava.

Prije samo tri godine, Kuščević je govorio kako je spajanje katastra i zemljišnih knjiga u jednu instituciju jedna od najvažnijih reformi:

- Kao jednu od reformskih mjera, Vlada je prihvatila spajanje katastra i zemljišnih knjiga u jednu instituciju. Smatram kako je to ‘reforma svih reforma’. Naime, danas imamo vrlo nesređeno stanje u katastru i zemljišnim knjigama, što sprječava velike investicije te stvara probleme našim sugrađanima bilo da je riječ o velikim investicijama, nasljeđivanju, kupoprodaji ili nečemu drugome. Vlada je prepoznala problem i prihvatila tu reformsku mjeru. Iskoristit ćemo 2017. da zajedno s Ministarstvom pravosuđa promijenimo potrebne zakonske propise, nakon čega počinje provedba od 2018. do 2020. godine. Ističem kako smo prvi korak u tome napravili, a to je Zajednički informacijski sustav (ZIS). U ZIS smo u deset mjeseci mog mandata uveli 50 posto Hrvatske.

Puštajući u pogon katastar.hr, pije sedam dana, izjavio je:

- Ovo je još jedan od projekata kojim se potvrđuje smjer ove Vlade, a to je digitalizacija javnih usluga, transparentnost i učinkovitost. Vjerujem da će portal pomoći u ubrzavanju investicija i podizanju investicijske klime, transparentnosti i sigurnosti podataka u Hrvatskoj. Portal će pomoći građanima, gospodarstvenicima, poduzetnicima i obrtnicima da na brz, lak i učinkovit način imaju uvid u podatke o svojoj nekretnini ili o drugim nekretninama. Vlada želi razvoj digitalnog društva, transparentnost i otvorenost podataka te da sva tijela realiziraju različite projekte digitalizacije ukupne vrijednosti 2,7 milijardi kuna, što je više nego Pelješki most.