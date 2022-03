Višestruko nagrađivani novinar 24sata, Denis Mahmutović posljednjih nekoliko dana proveo je s ukrajinskim izbjeglicama na granici s Poljskom.

- Odmah nakon Putinovog govora mi smo već tada bili navečer na granici u Poljskoj. Već tada su počele gužve. Ujutro kada smo došli na taj željeznički kolodvor on je već tada bio napravljen kao punkt koji funkcionira kao jedan maleni grad. Poljaci su fenomenalno reagirali, ujedinili su se volonteri, policija, vojska, vatrogasci..sve moguće službe. Vidio sam djecu kako idu okolo kolicima kupe smeće i čiste okolo po kolodvoru - rekao je Denis.

No, Denis opet ističe koliko god to izgledalo odlično organizirano da su to grozne i odvratne scene.

-Tu su majke s djecom koje stoje na kolodvoru i čekaju da netko dođe po njih, da ih odvede. Njihovi muževi, očevi, braća, sinovi..ne smiju izaći jer nitko između 18 i 60 godina ne smije napustiti Ukrajinu jer ih čeka mobilizacija - nastavlja Denis svoju priču.

Grozne su to scene, a kako objasniti djeci o čemu se radi, to je još teže.

- Roditelji pokušavaju zamaskirati što se događa. Pokušavaju predstaviti to djeci kao igru. Poljaci su donosili djeci igračke, pokušavali ih animirati. Vidio sam vojnikinju s podočnjacima do ramena u maskirnoj uniformi kako nosi pune ruke igračaka. Djeca se igraju, djeca nisu svjesna. Umorna su, ali razumiju da je neka izvanredna situacija - rekao je Denis.

Prema posljednjim saznanjima najviše izbjeglica upravo je i bježalo u Poljsku.

- Ljudi su doživjeli rat gdje imaš zemlju na rubu Europe i s druge strane ogromnog gigantskog medvjeda Ruskoga koji je preko noći ušao u zemlju. Pričali su ljudi jedno jutro ideš kupiti kruh i mlijeko kao svako drugo i onda te sirena otjera dalje. Gledaš kako gradovi u kojima si jučer bio studirao, radio, živio, planirao budućnost gore. To je katastrofalno! - kaže Denis.