Kushner i Witkoff stigli u Berlin na pregovore o miru u Ukrajini

Očekuje se da će se razgovori održati između američkog izaslanstva, ukrajinskih predstavnika i predstavnika glavnih europskih sila. Detalji o vremenu održavanja nisu dostupni.

Početni razgovori održat će se na razini savjetnika iza zatvorenih vrata. Detalji nisu dostupni.

Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je svoj dolazak u Berlin, a glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius najavio je u petak da će se Zelenski u ponedjeljak sastati s kancelarom Friedrichom Merzom.

Witkoff se početkom mjeseca sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Tijekom razgovora Putin je pokazao spremnost za daljnje razgovore, ali je naglasio da Rusija ima stratešku inicijativu i da će silom provoditi svoje ratne ciljeve u nedostatku sporazuma.