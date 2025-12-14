Obavijesti

STIŽE I ZELENSKI

Kushner i Witkoff stigli u Berlin na pregovore o miru u Ukrajini

Piše HINA.,
Kushner i Witkoff stigli u Berlin na pregovore o miru u Ukrajini
Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa, stigli su u Berlin kako bi predvodili američko izaslanstvo na pregovorima o prekidu vatre u Ukrajini

Očekuje se da će se razgovori održati između američkog izaslanstva, ukrajinskih predstavnika i predstavnika glavnih europskih sila. Detalji o vremenu održavanja nisu dostupni.

Početni razgovori održat će se na razini savjetnika iza zatvorenih vrata. Detalji nisu dostupni.

Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je svoj dolazak u Berlin, a glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius najavio je u petak da će se Zelenski u ponedjeljak sastati s kancelarom Friedrichom Merzom.

'NE ZNA O ČEMU GOVORI' Peskov: Izjave glavnog tajnika NATO-a Ruttea o ratu s Rusijom su neodgovorne
Peskov: Izjave glavnog tajnika NATO-a Ruttea o ratu s Rusijom su neodgovorne

Witkoff se početkom mjeseca sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

450 DRONOVA I 30 PROJEKTILA Nakon ruskog napada Odesa i okolne regije pretrpjele golem nestanak struje
Nakon ruskog napada Odesa i okolne regije pretrpjele golem nestanak struje

Tijekom razgovora Putin je pokazao spremnost za daljnje razgovore, ali je naglasio da Rusija ima stratešku inicijativu i da će silom provoditi svoje ratne ciljeve u nedostatku sporazuma.

