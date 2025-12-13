Erdogan se nakon sastanka s Putinom nada razgovarati i s Trumpom: 'Mir nije daleko'

Turski predsjednik Tayyip Erdogan rekao je nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako se nada da će raspravljati o mirovnom planu Rusije i Ukrajine s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, dodavši da "mir nije daleko".

Erdogan se u petak sastao s Putinom u Turkmenistanu, te su procijenili "sveobuhvatne mirovne napore" da se okonča rat, prema priopćenju Erdoganova ureda, dok je Turska ponovila svoju spremnost da podrži mirovna nastojanja.

- Nakon ovog sastanka s Putinom, nadamo se da ćemo također imati priliku raspravljati o mirovnom planu s američkim predsjednikom Trumpom. Mir nije daleko, to vidimo - rekao je Erdogan novinarima na povratku iz Turkmenistana.

Erdogan je rekao Putinu u petak da bi ograničeno primirje u ratu, usredotočeno na energetska postrojenja i luke, moglo biti od koristi.

- Crno more se ne bi smjelo gledati kao bojišnica. Takva situacija bi samo naštetila Rusiji i Ukrajini. Svi trebaju sigurnu navigaciju u Crnom moru. To se mora zajamčiti - prenio je Erdoganove riječi njegov ured u subotu.

Rusija je u petak napala dvije ukrajinske luke, oštetivši tri turska broda, uključujući i jedan s prehrambenim namirnicama, rekli su ukrajinski dužnosnici i vlasnik jednoga broda, nekoliko dana nakon što je Moskva zaprijetila da će odsjeći Ukrajinu od mora.