Republika koju nitko nije želio: Hitler je ionako uskoro srušio

Prije točno 100 godina u Njemačkoj je usvojen Weimarski ustav, kojim je ukinuto carstvo i službeno uspostavljena parlamentarna republika nazvana Weimarska republika.

Naime, njemački car Wilhelm II. abdicirao u studenom 1918. nakon kapitulacije Njemačke u Prvom svjetskom ratu.

Foto: o.Ang.

Novi Ustav se zasnivao na modernim i liberalnim načelima kao što su ista prava za sve građane, opće pravo glasa, dakle, pravo glasa i za žene, osmosatni radni dan, pomoć za nezaposlene, razdvajanje crkve i države..

No, Ustav kao ni država nisu dugo trajali. Nacisti su ga već 1933. godine, došavši na vlast, srušili i uveli diktaturu.

O Weimarskom Ustavu pravnik i novinar lista "Süddeutsche Zeitung" Herbert Prantl rekao je: 'Ovaj Waimarski ustav je bio divan i ispred svog vremena. Bio je moderan, prosvjetiteljski, zasnovan na osnovnim pravima, bio je emancipatorski, omogućio je ženama pravo glasa, ali, naravno, nije mogao spriječiti dolazak Hitlera na vlast.'

Povjesničar Alf Rößner smatra da je Weimarski ustav bio osnova za stvaranje federalne, demokratske i socijalne pravne države. No, isto tako ističe da se moraju uzeti u obzir teške okolnosti za razvoj demokracije, kao što su svjetska ekonomska kriza, hiperinflacija i masovna nezaposlenost.

