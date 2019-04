Ressler: 'Bez moje Karle nikad ne bih ušao u politiku i HDZ...'

Šef HDZ-a Andrej Plenković svog uzdanika iz Bruxellesa, Karla Resslera (30), stavio je za nositelja prestižne izborne liste za EU parlament i pogurao ga iz savjetničke sjene u nemilosrdnu političku arenu. U toj areni broje se krvna zrnca, vade kosturi iz ormara i prljavo rublje, kako to političari vole reći, a kod Karla na prvu “strše” dvije stvari.

Ovaj mladi pravnik kao najveći politički uteg ima HDZ-ova mamuta Vladimira Šeksa. Upravo Resslera javnost i percipira kao Šeksova posinka, zbog čega i politički analitičari smatraju da će imati posebno težak zadatak riješiti se te stigme. Sve što je do sada postigao i postiže stavlja se pod upitnik mogućeg Šeksova utjecaja. A te sumnje su nam iskazivali, naravno anonimno, i pojedini ugledni članovi HDZ-a. Kako bilo, Karlo Ressler dobio je veliku priliku da se dokaže i ne bilo gdje nego u Europi.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Druga otegotna okolnost su mu interesi supruge Karle Ressler, koja slovi za prolife aktivisticu. Naime, politički akteri koji poznaju ovaj par kažu da su Ressler i supruga vrlo bliski te da su bliski i u političkim idejama. Imaju dvoje djece, oboje su pravnici (i upoznali su se na fakultetu, kako je svojedobno za Večernji list ispričao Karlo). Oboje su također bili među najboljim studentima. A prema riječima Resslera, upravo je Karla “kriva” za to što se učlanio u HDZ 2011. godine.

- Moja sadašnja supruga, tada djevojka, bila je članica HDZ-a.

Zajedno su učili i išli na predavanja

Upoznao sam je na jednom od seminara, pričala mi je o stranačkoj Političkoj akademiji na koju se htjela prijaviti. Tad sam poprilično pratio političke događaje, desni centar bio je moj svjetonazorski izbor, ali nisam bio član stranke. Nakon razgovora i zajedničkih učenja odlučio sam se početkom 2. godine studija učlaniti u HDZ i prijaviti se na program Političke akademije Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, koji se organizira u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer - ispričao je Karlo 2017. Večernjem listu.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Na Facebook profilu Karlove supruge Karle istaknuta je fotografija na kojoj se vidi da je na referendumu o braku glasovala “ZA” (brak muškarca i žene), Karla Ressler, kako je pisao tjednik Express, aktivna ju i u udruzi Vigilare.

Bila je članica Mladeži HDZ-a, a poznata je i kao aktivistica prolife scene, koja okuplja protivnike pobačaja. Na TradFestu, održanom u zagrebačkom hotelu Dubrovnik, Karla je sudjelovala na okruglom stolu pod nazivom “Ljudsko dostojanstvo: Pravna situacija, borba za nerođeni život i suprotstavljanje rodnoj ideologiji”, gdje je iskazala vrlo konzervativna uvjerenja, doduše - u odnosu na poljske goste, umjerenija...

Inače, TradFest je godišnja međunarodna manifestacija tradicionalnih i konzervativnih lidera, mislilaca i aktivista koji, pišu na njihovoj stranici, svojim djelovanjem potiču uspostavu tradicionalnih i konzervativnih vrjednota u Hrvatskoj i svijetu. Jedina žena koja se lani okupljenima obratila u dva dana TradFesta bila je Karla Ressler, magistra prava, supruga savjetnika premijera Plenkovića, izvijestile su tada Novosti. Upitana što kao žena i majka misli o temama skupa, Ressler je abortus nazvala “nepoželjnim društvenim fenomenom”.

'Abortus je nepoželjan fenomen'

Na to je oštro bio reagirao (Poljak) Kwaśniewski. Ponovio je da abortus uvijek treba nazivati pokoljem. Na tom skupu svi su se na kraju složili da im je zajednički cilj isti, a sam Kwaśniewski je rekao da “radi njegova ostvarenja moraju biti prepredeniji”. Ova diplomirana pravnica 2015. dala je naslutiti da bi bilo potrebno drukčije zakonski regulirati pitanje pobačaja. Tad je na prolife skupu rekla kako je “iznimno bitno naglasiti važnost zaštite života od začeća do prirodne smrti, ali i otvoriti raspravu o zakonskoj regulativi o abortusu”.

- Supruga Karla i naše dvoje djece središnji su dio mog života. Karla mi je veliki oslonac. Upoznali smo se na Pravnom fakultetu. Puno razgovaramo. Dijelimo zajedničke temeljne vrijednosti, radosti, izazove života i odgajanja djece. Karla je članica HDZ-a, nije članica Vigilarea.

Ovako je Karlo Ressel odgovorio na naša pitanja dijeli li sa suprugom stavove o abortusu i drugim osjetljivim pitanjima, je li mu otegotna ili olakotna okolnost aktivizam supruge i koliko supruga ima utjecaj na njega te stavove s obzirom na to da kaže kako je zbog nje u HDZ-u.

Karlo i Karla sukladni u stavovima

Supruga Karla, prema podacima Poslovne Hrvatske, vježbenica je u Odvjetničkom društvu Bekina, Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o. Prosječne plaće su ondje bile 2016. 5700 kuna, a u godinu dana porasle su na oko 7200 kuna. Njezin suprug, aktualni savjetnik premijera, 2016. osnovao je tvrtku za prevoditeljske djelatnosti i usluge Siva sova. Naziv tvrtke je medijima bio zanimljiv jer se 2017. pisalo o njegovu očuhu Vladimiru Šeksu povezujući ga s Udbom, kad se navodilo da su navodno njegova kodna imena pod Udbom bila Sova i Kolega. Upravo te godine pisalo se o Karlu kao voditelju Radne skupine za izmjenu Statuta HDZ-a, pri čemu su otkrili i neke crtice o njegovoj supruzi.

Oni su odlikaši, pravnici, supružnici

Napisali su da je rođena u Šibeniku, gdje je završila gimnaziju, ali je iz Pirovca, iz dalmatinske obitelji s naglašenim domoljubnim nabojem. Karlo govori tri jezika, diplomirao je s prosječnom ocjenom 4,9 te završava doktorat o trgovanju ljudima. Vladimir Šeks je od 2003. bio u braku s njegovom majkom Anicom Ressler, uglednom liječnicom otorinolaringologije. Lani je preminula u 67. godini.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Bila je ugodna i pristojna žena. Karlo je lijepo odgojen i pametan mladić, no od činjenice da mu je Šeks očuh nikad neće moći pobjeći. Ne vjerujem da itko misli kako Šeks na to što je Karlo danas nije imao nikakav utjecaj. Naravno da jest. Znate li koliko u Hrvatskoj ima mladih, pametnih, ambicioznih ljudi koji nikad neće završiti u Europskom parlamentu?! Jako puno. Ressler je trebao odbiti ovu poziciju jer bi se HDZ trebao boriti protiv nepotizma - kaže nam ugledni HDZ-ovac.

Za Šeksa se inače govori kako je kod Plenkovića, dok je bio u Bruxellesu, “ubacio” djecu poznatih roditelja. Tako su kod Plenkovića kao asistenti radili i sin novinara Gorana Milića, Marko Milić, i Miroslav Smetiško, čiji je otac bio načelnik Lobora, kojeg je istraživao Uskok. Premijerova asistentica tad je bila i Tena Mišetić, kći dugogodišnjeg direktora CA i sadašnjeg Tedeschijeva tajnika Ivice Mišetića i Ariane Bazala Mišetić iz HT-a.

Gurao je djecu poznatih roditelja

- Pa nije to slučajnost. Naravno da Šeks ima utjecaj na Plenkovića. Pa i ovo imenovanje mladog Resslera itekako ima veze sa Šeksom. No Plenković je pametan. Puno je pametniji od prijemnice nekadašnje premijerke, koja je njega pogurala, a danas je nema nigdje. No zbog Šeksa i Plenkovića Karlo Ressler uvijek će biti nečiji ‘mali’ i, bez obzira na obrazovanje i sposobnosti, te stigme se neće riješiti u političkom životu - zaključuje naš sugovornik.