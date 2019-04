Ressler i Glavak dobitnici, dok su Žalac i Kovač ipak 'izvisili'

Nikad nije bilo neizvjesnije. Samo dva sata prije objave liste Plenković je trebao biti nositelj liste, a onda je odustao. Zašto, ne znam.

Ispričao nam je to jedan od članova HDZ-a blizak vrhu stranke dan nakon objave HDZ-ove liste za EU parlament. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na čelo najpoželjnije liste među političarima stavio je svoga savjetnika u Vladi i potpredsjednika Mladeži Europske pučke stranke (YEPP) Karla Resslera (29). Javno ga uglavnom prepoznaju kao posinka Vladimira Šeksa.

- Razgovaram s Vladom o puno društvenih tema. Od njega se puno može naučiti. Međutim, imam svoj put, svoja uvjerenja i stavove - kazao nam je jučer Ressler. Šeks također hvali svog posinka i kaže da je ‘odličan dečko’, a na pitanje da li je on imao ikakav utjecaj da je Karlo bude nositelj liste kaže: “Ovo je pobjednička lista, nema drugog komentara.” Ressler ističe kako je zahvalan premijeru na ukazanom povjerenju.

Ressler se mora dokazati

- Zahvalan sam na podršci i povjerenju. Ovo je za mene svakako izazov, ali na to ne bih ni pristao da nisam uvjeren da upravo ova lista može najbolje zastupati hrvatske interese u EU. Vodit ćemo pozitivnu kampanju usmjerenu na budućnost - rekao je. S obzirom na to da ga kolege iz stranke hvale, ali su sumnjičavi zbog njegove mladosti i neiskustva pa smo pitali što on na to kaže.

- Upravo tako, svi su načelno za to da se da prilika mladima. Relativno mladu listu kvalitetnih i stručnih ljudi zato vidim kao prednost jer Hrvatsku moramo pripremiti za izazove Europe nove generacije. Mladi se suočavaju s izazovima različitim od generacije naših roditelja. Zato moraju biti zastupljeni, a teme koje su im bitne - obrazovanje, posao i zasnivanje obitelji - visoko na listi prioriteta – rekao je.

Na pitanje da li je očekivao da će biti nositelj liste i koliko je time zadovoljan kaže: "Slogan Hrvatska za Generacije najbolje opisuje našu listu. To je kombinacija iskustva i mladosti, različitih profesionalnih profila, muškaraca i žena iz cijele Hrvatske. Svaki od kandidata je na listi s razlogom i svaki od kandidata može pomoći predstavljanju i provođenju izbornog programa koji smo jučer usvojili."

HDZ-ovci koji su jučer samo anonimno htjeli s nama razgovarati kažu da to što je Karlo Šeksov posinak nema nikakve veze s pozicijom na listi.

- On je doista pametan dečko i dobar kadar. No šef mu je zadao veliki zadatak stavljajući ga na prvo mjesto jer ako ne dobije preferencijalne glasove to će mu biti omča oko vrata za političku budućnost – kaže nam HDZ-ovac, blizak vrhu stranke. Dodaje da je puno nezadovoljnih ovim poretkom.

- Najveću pomutnju je izazvala Marijana Petir jer nismo vjerovali da Plenković o tome uopće razmišlja. Srećom, ispala je iz igre. To bi bio politički debakl. Previše ima ljudi koji bi zaslužili biti na toj listi, a koji su u stranci - kaže nam HDZ-ovac.

'Nema zvučnih imena'

Članove HDZ-a je iznenadilo i što Željana Zovko na visokom četvrtom mjestu.

- Pitanje je koliko glasova može povući jer je ona političarka iz BiH. S druge strane ovo je dobra poruka Hrvatima u BiH – dodaje anonimno drugi HDZ-ovac. Ističe da je većina stranačkih kolega iznenađena što nema nekih imena na listi.

- Miro Kovač je trebao biti na listi. Navodno je, neslužbeno se priča, tražio da bude nositelj. Šef na to nije pristao. Sad ga na njoj niti nema - zaključio je.

Kovač nam u subotu nije odgovarao na pozive.

'Lista je presedan'

- Ova lista je presedan među svim strankama u ovom trenutku. Plenković je odlučio pokazati da je jak i samosvjestan te da indirektno igra na svoje ime. Očito smatra da će to biti dovoljno za listu na kojoj se nalaze uglavnom manje poznata lica. Mislim da se riskantno 'kladio' s obzirom na malu izlaznost birača, ali može računati na pet mjesta u EU parlamentu - smatra politički analitičar Žarko Puhovski. Novo Plenkovićevo lice Karla Resslera vidi kao politički potencijal, ali...

- Njegovo političko opterećenje je što je javnosti nepoznat. Poznat je jedino preko Šeksa kao njegov posinak što mu je veliko opterećenje. Do sada je mogao plivati u politici kao 'javno blijeda osoba' s obzirom na funkciju koju obnaša no sad je gurnut i prostor u kojem će morati pokazati tko je što je, koje je boje – slikovit je Puhovski. Za Žalac koja nije na listi kaže da je kvalificiranija od mnogih koje jesu ali je Plenković ovime pokazao da kroji po svome te da Žalac kao ministrica uživa njegovo povjerenje bez obzira na afere.

- Sunčana Glavak se toliko trsila da bude u blizini svih značajnijih ljudi u HDZ-u da je zaslužila da se pokuša dokazati - smatra Puhovski.