Restart promidžu zaključio s manjkom od 2,2 milijuna kuna

Restart koalicija koju je činilo devet stranaka predvođenih SDP-om promidžbu za saborske izbore zaključila je s manjkom od 2,2 mil. kuna, pokazuje financijsko izvješće objavljeno na mrežnoj stranici DIP-a

<p>Na mrežnoj stanici Državnog izbornog povjerenstva (DIP) od četvrtka su objavljena cjelovita izvješća 50, od ukupno 55 stranaka, koalicija i kandidata koji su se u srpnju natjecali za Hrvatski sabor, pet sudionika nije u propisanom roku dostavilo svoje izvješća, pa im prijete novčane kazne. </p><p>Među objavljenim izvješćima su i ona pet najvećih stranka i koalicija: HDZ-a, Restarta, DP Miroslava Škore, Mosta NL i platforme Možemo. Uz Restart koaliciju, promidžbu je s manjkom zaključio i Škorin DP.</p><h2>Donacije i uglednici: Od 30 tisuća do 548 kuna</h2><p>Primici za promidžbu Restart koalicije iznosili su 10,6 milijuna, no potrošila je 12,7 milijuna.</p><p>Grafičke i tiskarske usluge stajale su je 1,4 milijuna kuna, različiti oblici oglašavanja oko osam milijuna. Na televizijsko oglašavanje potrošila je 3,2 milijuna, na oglašavanje plakatima i na portalima po 1,4 milijuna, na radijsko oglašavanje oko 1,2 milijuna, ono na društvenim mrežama 650 tisuća kuna itd.</p><p>Većina primitaka bili su su vlastita, odnosno sredstva stranaka koje su činile tu koaliciju, donatori su joj uplatili nešto manje od 700 tisuća kuna.<br/> </p><p>Varaždinska Vodogradnja uplatila je 50 tisuća kuna, Izgradnja Zaprešić 20 tisuća, Tehnix iz Donjeg Kraljevca 10 tisuća kuna.</p><p>Stranački uglednici uplaćivali su različite iznose, od maksimalno dopuštenih 30 tisuća kuna, koliko je uplatio <strong>Siniša Hajdaš Dončić</strong>, do 548 kuna (četiri puta po 137 kuna), koliko je uplatio dugogodišnji zastupnik HSU-a <strong>Silvano Hrelja</strong> .</p><p>Riječki gradonačelnik <strong>Veljko Obersnel </strong>donirao je 16 tisuća kuna, nova saborska zastupnica <strong>Marina Opačak-Bilić</strong> 15 tisuća kuna, po 10 tisuća kuna župan primorsko-goransk<strong>i Zlatko Komadina</strong>, novoizabrani zastupnici <strong>Renata Sabljar-Dračevac </strong>i<strong> Vinko Grgić</strong>, zagorski župan <strong>Željko Kolar </strong>itd. </p><h2>DP: Najveći donator tvrtka Shimadzu</h2><p>DP Miroslava Škore promidžbu je zaključio sa manjkom od 14.800 kuna, primci su mi bili 2.968.859 kuna, troškovi 2.983.659 kuna.</p><p>Pokret se najviše oglašavao na televiziji, što ga je stajalo oko 640 tisuća kuna, najmanje (oko 75 tisuća kuna) u tiskanim novinama.</p><p>Od donatora je dobio 307 tisuća kuna, najviše – 40 tisuća kuna od tvrtke Shimadzu iz Zagreba. Tvrtka Tehnix, koja je donirala i neke druge političke stranke, Domovinskom pokretu je uplatila 10 tisuća kuna. Po 27 tisuća kuna uplatile su mu tvrtke Dicentra i Filir iz Vukovara.</p><p>Od viđenijih članova, 30 tisuća kuna, donirala je <strong>Ruža Tomašić</strong>.</p><p>Most NL za promidžbu je potrošio 1.732.149 kuna, primici su mu bili 1.744.292 kuna, što znači da ima višak od 12 tisuća kuna.</p><p>Glavinu promidžbe Most je financirao vlastitim, dakle stranačkim sredstvima, od 19 donatora je dobio samo 84 tisuće kuna. Najveća, i jedina takva, je donacija od 30 tisuća kuna koju je uplatila širok javnosti nepoznata Nedjeljka Sekulić. Na popisu donatora nema Mostovih uglednika, niti široj javnosti poznatih osoba.</p><h2>Možemo! Nema traga Tedeschijevim donacijama</h2><p>Politička platforma Možemo! u promidžbi je potrošila 765.989 kuna, primici su joj bili tek neznatno manji, 765.992 kune, dakle u 'plusu' je od tri i pol kune.</p><p>Od 341 donatora, mahom fizičkih osoba, dobila je 192 tisuće kuna.</p><p>Iako se proteklih dana medijskim prostorom 'provukla' informacija da je tu zeleno-lijevu koaliciju, financirao poduzetnik Emil Tedeschi, potvrde za to nema na popisu od 341 donatora. Većina donacija iznosi po nekoliko stotina kuna, malo je onih u tisućama, najveća iznosi 20 tisuća i samo je jedna takva.</p><p>Jedna od većih je donacija <strong>Bojana Glavaševića</strong>, iznosi 15.600 kuna.</p><p>Većina donatora nepoznata je široj javnosti, od poznatijih, platformu su skromnim iznosima donirale nekadašnje članice nevladine udruge Gong <strong>Suzana Jašić</strong> (500 kuna) i <strong>Sandra Pernar</strong> (1500 kuna), meteorologinja <strong>Dunja Mazzocco Drvar</strong> (sto kuna), član Programskog vijeća HRT-a<strong> Nikola Baketa </strong>(200 kuna), sindikalist <strong>Mijat Stanić</strong> (500 kuna) itd. </p><p>Platforma se najviše oglašavala na radiju i društvenim mrežama, što ju je ukupno stajalo 465 tisuća kuna, najmanje na televiziji i u novinama (ukupno oko 6500 kuna).</p><h2>HDZ: Bistra iz Đurđevca donirala 200 tisuća kuna</h2><p>HDZ je promidžbu zaključio s plusom od oko 7500 kuna, potrošila je 15.877.845 kuna, dok su joj primici iznosili 15.885.411 kuna.</p><p>Stranka je ranije objavila da je u državni proračun vratila 75.700 kuna neželjenih i nedopuštenih donacija, najveći dio odnosio se na tvrtke koje su koristile potpore države za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom.</p><p>HDZ je za promidžbu iz vlastitih sredstava doznačila 11,6 milijuna, a partnerska HSLS 202 tisuće kuna.</p><p>Od 539 donatora stranka je dobila 4,1 milijun kuna, nekoliko je velikih: tvrtka Bistra iz Đurđevca uplatila je maksimalno dopuštenih 200 tisuća kuna (150 tisuća, pa 50 tisuća), Hospitalija trgovina iz Svete Nedelje 120 tisuća kuna, Agrochem-Maks d.o.o iz Zagreba i karlovački HS Produkt po 100 tisuća kuna, vinkovački AMM donirao je 50 tisuća kuna.</p><p>Najznačajniji izborni troškovi HDZ-a odnosili su se na oglašavanje na televiziji (3,8 milijuna) na grafičke i tiskarske usluge (2,3 milijuna), na oglašavanja na portalima (2,2 milijuna) itd.</p><h2>Naknada ne smije prijeći ostvarene troškove</h2><p>Izborne troškove stranke i koalicije 'pokrit' će naknadom koju država isplaćuje za svaki osvojeni saborski mandat, a koja iznosi 135 tisuća kuna po mandatu. S obzirom da ih je HDZ osvojio 66, trebalo bi mu pripasti naknada od 8,9 milijuna kuna, strankama okupljenima u Restart koaliciji (41 mandat) 5,5 milijuna kuna, Škorinom DP (16 mandata), 2,2 milijuna kuna, Mostu (osam zastupnika) 1,1 milijun kuna, a platformi Možemo! (sedam zastupnika) 945 tisuća kuna.<br/> <br/> Za tri osvojena mandata koaliciji IP, Fokus i Pametno pripada 405 tisuća kuna naknade, isto kao i Pupovčevu SDSS-u itd.</p><p>Vlada, u čijoj je ovlasti utvrditi visinu naknade, jasno je naznačila da se izbornim sudionicima naknada ne smije isplatiti u iznosu većem od troškova koje su imali.</p>