Restartu ljevica u Istri odnosi mandate, u Sabor ulazi Peović i Puljak, a Most raste na jugu

U istraživanju Nove TV ima preokreta u odnosu na dosadašnje dvije ankete. HDZ je nakon šest obrađenih izbornih jedinca u vodstvu s 32 mandata, Restart je na 30, Škoro na 13, Most na pet...

<p>U odnosu na dvije ranije ankete, u onoj koju je večeras objavio Dnevnik Nove TV ima iznenađenja i preokreta. To je posljednja anketa od tri velike kuće, a konačni rezultati će se objaviti u petak. Po dosadašnjim rezultatima jasno je da HDZ i Restart koalicija polako padaju, a rastu nove opcije po izbornim jedinicama. Ali ova dva bloka su i dalje vodeća i bit će tijesna bitka za relativnog pobjednika. HDZ je čak prema ovom istraživanju pretekao Restart koaliciju, ali tek se čekaju rezultati za četiri zagrebačke jedine. <br/> Nova TV je objavila HDZ i dalje može računati na potporu u Dalmaciji.</p><p>U 10. izbornoj jedinici Vili Beroš vodi listu i može računati na 34,8 posto potpore birača. Manja je to potpora nego prije 4 godine. Manju potporu ima i RESTART koalicija koja može dobiti 18,1 posto. MOST je jak, ali ne kao prije 4 godine i dobiva 13,2 posto. Domovinski pokret nalazi se na četvrtom mjestu s 9,9 posto potpore. Koalicija Pametno, Stranka s imenom i prezimenom i Fokus ima potporu od 5,1 posto. Oko izbornog praga nalazi se Željko Kerum s 4,9 posto i Možemo s 4,6 posto.</p><p>Prema tom istraživanju, izgleda u podjeli mandata - HDZ ima izglednih 6 mandata, Restart 3 mandata, MOST 2 i Domovinski pokret 1 i za sada koalicija predvođena Pametnim 1 mandat, iako taj spada u potencijalne, a ne u izgledne.</p><p>No, zanimljivo je kako će biti s 2 granična mandata za koja se bore HDZ, koalicija Restart, koalicija Možemo i Željko Kerum. U konačnici, HDZ bi mogao osvojiti 7 zastupnika. U odnosu na ranija istraživanja, tu je vidljivo da je Most odnio jedan mandat Domovinskom pokretu i prema Novoj, prestigao je Škorinu koaliciju što u anketama u zadnja dva tjedna nije bio slučaj. </p><p>HDZ vodi i u 9. izbornoj jedinici s 36,3 posto, a RESTART koalicija ima potporu od 19,5 posto. Domovinski pokret mogao bi računati na 12 posto, a MOST na 8,5 posto. HDZ može računati na sigurnih 7 mandata, Restart na 3 mandata, Domovinski pokret na 2, a MOST na jednog zastupnika. Oko izbornog praga nalazi se lista koju predvodi Stipe Petrina s 3,4 posto. U toj izbornoj jedinici jedan je takozvani granični mandat za koji se bore HDZ, Restart i Stipe Petrina.Petrina je ranije bio siguran, a po ovoj anketi mu popularnost pada. U konačnici bi raspodjela mogla biti - HDZ 7, Restart 4, Domovinski pokret 2 i MOST 1. U ovoj jedinci se dogodilo obratno od desete, Domovinski pokret je porastao i dosegao dva mandata dok su prema ranijem anketama bili na jednom i jednom mogućem.</p><p>Najveći šok Restart koaliciji dolazi u Istri i Primorju gdje su računali na najveći uspjeh. Mandate im sada odnose manje stranke na ljevici. . U toj osmoj izbornoj jedinici, Restart koalicija mogla bi dobiti 39,3 posto potpore, HDZ 17,9 posto, a koalicija Radničke fronte i Možemo imala bi 8,1 posto, Domovinski pokret 6,3 posto, Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno imaju 5,4 posto potpore, a MOST ima 4,9 posto.</p><p>Raspodjela izvjesnih mandata je sljedeća - Restart 7 mandata, HDZ 3 mandata, Radnička fronta i Možemo 1 mandat i na kraju Domovinski pokret 1 mandat. U toj su jedinici 2 mandata granična i za njih se bori Restart, HDZ, Koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus te MOST. </p><p>U konačnici bi raspodjela mandata mogla biti - Restart 8 mandata, ali to je i dalje mandat manje u odnosu na 2016., dok bi HDZ imao 3 zastupnika. Katarina Peović bi postala saborskom zastupnicom, a mandat bi dobio i Domovinski pokret i koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno s jednim zastupnikom. </p><p>Nakon dosad obrađenih šest izbornih jedinica u istraživanju Nove TV, HDZ vodi za dva zastupnika i sada bi dobili 32 mandata, dok Restart može računati na 30 mandata. Domovinski pokret osvaja 13 mandata, a MOST 5 zastupnika. Koalicija Stranka s imenom i prezimenom, Fokus i Pametno imala bi 2 mandata, lijevo-zelena koalicija na čelu s Možemo imala bi jednog zastupnika. I tu su na sjeveru Hrvatske reformisti Radimira Čačića koji bi dobili jednog zastupnika. </p><p>Napominju da je razdoblje anketiranja je od 27.6. do 2.7. (kada će biti obrađene sve izborne jedinice). Maksimalna pogreška uzorka po izbornoj jedinici je +/- 4,4%, a na prosječnom broju birača po izbornoj jedinici +/-5,23%.</p>