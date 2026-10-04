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I DALJE IMAJU ARSENA PLUS+

Restauratorica nam ekskluzivno otkriva kako je shvatila da su tapete u Trakošćanu otrovne...

Piše Anamarija Burazer,
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Restauratorica nam ekskluzivno otkriva kako je shvatila da su tapete u Trakošćanu otrovne...
Foto: trakoscan.hr
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Valentina Meštrić (32) nam opisuje kako su ljudi gubili živote u tvornicama dok su proizvodili zeleni pigment koji je sadržavao arsen. Tapete s tim uzorkom 170 godina krase Trakošćan no nisu opasne za posjetitelje

Gotovo 170 godina krasile su zidove dvorca Trakošćan, a tek je njihova najnovija restauracija otkrila tajnu skrivenu u prekrasnim zelenim cvjetovima. Iza raskošnih božura nalazi se arsen – otrovni pigment koji se u 19. stoljeću koristio u proizvodnji boja i tapeta, ali i u brojnim drugim predmetima svakodnevnog života.  Kako su tapete preživjele gotovo dva stoljeća, što se sve nalazilo ispod njih, kakve su novine pronašli skrivene na zidovima, ali i kako se uopće restaurira tapeta čiji pigment sadrži arsen, za nas otkriva konzervatorica i restauratorica Dvora Trakošćan Valentina Meštrić, velika meštarica svog zanata. Na obnovi tapeta ona i njezin tim proveli su čak 1400 sati.

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