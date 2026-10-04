Restauratorica nam ekskluzivno otkriva kako je shvatila da su tapete u Trakošćanu otrovne...

Gotovo 170 godina krasile su zidove dvorca Trakošćan, a tek je njihova najnovija restauracija otkrila tajnu skrivenu u prekrasnim zelenim cvjetovima. Iza raskošnih božura nalazi se arsen – otrovni pigment koji se u 19. stoljeću koristio u proizvodnji boja i tapeta, ali i u brojnim drugim predmetima svakodnevnog života. Kako su tapete preživjele gotovo dva stoljeća, što se sve nalazilo ispod njih, kakve su novine pronašli skrivene na zidovima, ali i kako se uopće restaurira tapeta čiji pigment sadrži arsen, za nas otkriva konzervatorica i restauratorica Dvora Trakošćan Valentina Meštrić, velika meštarica svog zanata. Na obnovi tapeta ona i njezin tim proveli su čak 1400 sati.