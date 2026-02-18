Obavijesti

Revizija povijesti u zamjenu za stabilnost vlasti, nedopustivo!

Piše Snježana Krnetić,
Revizija povijesti u zamjenu za stabilnost vlasti, nedopustivo!
EKSKLUZIVNO Zagreb: Josip Dabro i Ivan Penava razgovarali su u centru grada | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Problem nije samo Josip Dabro

Nova snimka Josipa Dabre kako pjeva o Anti Paveliću kao “vođi svih Hrvata” izbila je argument ne samo samom saborskom zastupniku DP-a, nego i svima koji su ovu sramotnu situaciju pokušavali relativizirati tezom da se “za poklade svašta pjeva”. Snimka je objavljena 27. travnja prošle godine, dakle izvan karnevalskog vremena, a to jasno sugerira da Dabri i izvan poklada nije strano pjevati sporne stihove. Objašnjenja da je riječ o “narodnoj pjesmi” u kojoj se navodno ne spominje Pavelić pa sve do tvrdnje da se stihovi možda odnose na nekog nepoznatog Hrvata iz Habsburške Monarhije pokopanog u Madridu, vrijeđaju zdrav razum svakoga građanina.

