Revizija povijesti u zamjenu za stabilnost vlasti, nedopustivo!

Nova snimka Josipa Dabre kako pjeva o Anti Paveliću kao “vođi svih Hrvata” izbila je argument ne samo samom saborskom zastupniku DP-a, nego i svima koji su ovu sramotnu situaciju pokušavali relativizirati tezom da se “za poklade svašta pjeva”. Snimka je objavljena 27. travnja prošle godine, dakle izvan karnevalskog vremena, a to jasno sugerira da Dabri i izvan poklada nije strano pjevati sporne stihove. Objašnjenja da je riječ o “narodnoj pjesmi” u kojoj se navodno ne spominje Pavelić pa sve do tvrdnje da se stihovi možda odnose na nekog nepoznatog Hrvata iz Habsburške Monarhije pokopanog u Madridu, vrijeđaju zdrav razum svakoga građanina.

