Revolucionarni lijek za rak: Nakon novog ispitivanja svim pacijentima povukao se tumor

Lijek Dostarlimab, koji se prodaje pod markom Jemperli, imunoterapijski je tretman koji se koristi u liječenju raka endometrija, ali ovo je bilo prvo kliničko istraživanje o tome je li učinkovit i protiv tumora rektuma.

Dosadašnji rezultati ukazivali su na to da je lijek izrazito učinkovit, a znanstvenici su bili iznenađeni ovako uspješnim rezultatima jer se nikada dosada nije dogodilo kliničko testiranje u kojem se svakom od pacijenata rak povukao, prenosi NBC.

Ipak, treba napomenuti kako se radi o manjoj studiji u početnoj fazi istraživanja. Do sada je kod 12 pacijenata došlo do pozitivnih rezultata, a toliko ih je i sudjelovalo u istraživanju.

Svi pacijenti su imali tumore s genetskim mutacijama MMRd, koje se nalaze kod 5-10 posto pacijenata s rakom rektuma.

Pacijenti s takvim tumorima inače slabije reagiraju na kemoterapije i zračenje zbog čega je često potrebno kirurški odstraniti tumor.

- Standardni tretman raka rektuma kirurškim zahvatom i kemoterapijom može biti posebno težak za ljude zbog lokacije tumora. Mogu patiti od disfunkcije crijeva i mokraćnog mjehura, inkontinencije, neplodnosti, seksualne disfunkcije i još mnogo toga - rekla je onkologinja Andrea Cercek za Science Alert.

Pacijenti koji su prošli studiju lijeka Dostarlimab nisu bili na invazivnim metodama liječenja, a tijekom studije lijek su dobivali svaka tri tjedna tijekom perioda o šest mjeseci. Ponuđena im je i mogućnost kemoterapije i odstranjivanja tumora u slučaju da se bolest vrati, ali to se nije dogodilo niti jednom od 12 pacijenata.

Nakon šest mjeseci, svih 12 pacijenata više nije imalo tumore koji bi se mogli vidjeti putem MRI-ja, PET-a, endoskopije i biopsije.

- Liječnica Cercek mi je rekla da su pregledali sve moje testove i da s obzirom da nema naznaka raka, nema potrebe da idem na kemoterapiju - rekao je jedan od pacijenata koji je sudjelovao u studiji Sascha Roth.

Studija još nije gotova te se ovdje radi o preliminarnim rezultatima. Otprilike tri četvrtine od 12 pacijenata do sada je imalo blage ili umjerene nuspojave od uzimanja lijeka; uključujući osip, svrbež, umor i mučninu, ali ni jednom od njih se nije vratio rak. Pacijente su u prosjeku pratili godinu dana, a neki poput Rotha su u remisiji već dvije godine.

Ispitivanje bi ukupno trebalo uključivati 30 pacijenata kako bi se pokazalo je li lijek u potpunosti siguran i učinkovit.

- Do tada trebamo gledati na ove rezultate s optimizmom, ali i oprezom - rekla je onkologinja Hanna K. Sanoff sa Sveučilišta North Carolina.

Nalazi istraživanja su objavljeni u časopisu The New England Journal of Medicine.

