Misterij škole u New Jerseyju: Gotovo stotinu učenika oboljelo od rijetkih tumora na mozgu

Al Lupiano, djelatnik srednje škole Colonia u školskom okrugu Woodbridge Township, preživio je rak te se zavjetovao da će razriješiti uvrnutu misteriju zašto je gotovo 100 ljudi povezanih sa srednjom školom u New Jerseyju razvilo "ekstremno" rijetke maligne tumore mozga.

POGLEDAJTE VIDEO:

On je među 94 bivša djelatnika i učenika srednje škole koji su posljednjih godina pogođeni razornim dijagnozama.

- Neću se odmoriti dok ne dobijem odgovore. Razotkrit ću istinu- izjavio je Lupiano (50) u intervjuu za NJ.com i Star-Ledger u četvrtak.

Među ostalima s dijagnozom raka mozga bila je i Lupianova mlađa sestra, koja je preminula od te bolesti u veljači u 44. godini.

Odani brat obećao je svojoj sestri na smrtnoj postelji da će otkriti što je uzrokovalo očiti klaster raka u srednjoj školi Colonia. U utorak, nakon javnog pritiska od strane Lupiana, lokalni dužnosnici odobrili su hitnu istragu škole.

- Ovdje bi mogao postojati pravi problem, a naši stanovnici zaslužuju znati postoje li opasnosti- rekao je gradonačelnik Woodbridgea John McCormac u priopćenju.

- Svi smo zabrinuti i svi želimo otkriti što se događa. Ovo definitivno nije normalno.

Počevši od ovog vikenda, u školskom kampusu od 28 hektara provodit će se razne radiološke procjene, uključujući ispitivanje uzoraka zraka u zatvorenom prostoru na radon.

Lupianu je krajem 1990-ih, u dobi od 27 godina, dijagnosticiran tumor na mozgu. Oporavio se od bolesti.

Prošle godine, njegovoj supruzi, koja je također pohađala Coloniu, dijagnosticiran je rijedak tumor na mozgu. Točno istog dana, Lupianova mlađa sestra, Angela DeCillis, saznala je da i ona ima rak mozga.

Nakon sestrine smrti u veljači, Lupiano se uvjerio u vezu između kampusa Colonia i karcinoma mozga koje su on, njegova supruga i njegova sestra razvili. Prošlog mjeseca pokrenuo je grupu na Facebooku pitajući mještane znaju li za još neke osobe povezane sa školom koje su zadesile slične dijagnoze.

U manje od šest tjedana, kaže Lupiano, prikupio je imena 94 osobe povezane sa školom koje su razvile tumore na mozgu.

Uznemirujući razvoj događaja postao je glavna vijest ovog tjedna nakon što ga je CBS News objavio na nacionalnom nivou. TikTok video koji govori o medicinskoj misteriji također je prikupio više od 2,2 milijuna viralnih pregleda u samo 24 sata.

Većina onih koji su razvili tumore na mozgu diplomirali su između 1975. i 2000. godine, navodi Star-Ledger.

Dijagnoze uključuju "nekoliko tipova primarnih tumora mozga, uključujući kancerogene oblike poput glioblastoma i nekancerozne, ali iscrpljujuće mase kao što su akustični neuromi, hemangioblastomi i meningiomi."

- Pronaći nešto poput ovoga... značajno je otkriće- rekao je dr. Sumul Raval, jedan od vodećih neuroonkologa u New Jerseyju.

- Ako govorimo o normalnoj situaciji, zračenja u srednjoj školi nema... osim ako se u tom području ne događa nešto što mi ne znamo- dodao je Raval, pozivajući na hitnu istragu.

Whittington, certificirani doktor medicine u Kaliforniji, tvrdio je da je nekoliko tumora na mozgu koje su razvili bivši zaposlenici i studenti Colonia High multiforme glioblastoma, agresivni rak koji se širi na moždano tkivo.

Dok točan broj bivših profesora i osoblja kojima je dijagnosticiran glioblastom nije točno poznat, rak je iznimno rijedak. Prema Američkom udruženju neuroloških kirurga, glioblastom ima učestalost od 3,21 na 100.000.

U međuvremenu, TikTok video izazvao je paniku i niz komentara u stilu teorije zavjere, a ljudi su tvrdili da bi plijesan, otrovni otpad, azbest i obližnji stubovi za mobitele mogli uzrokovati klaster. Lupiano je također razgovarao s CBS News u četvrtak, rekavši kako sada vjeruje da ionizirajuće zračenje mora biti odgovorno za zdravstvene probleme.

- Ono što smatram alarmantnim je da doista postoji samo jedna ekološka veza s primarnim tumorima mozga, a to je ionizirajuće zračenje- izjavio je.

- To nije kontaminirana voda. Nije zrak. To nije nešto u tlu. To nije nešto što nam je učinjeno zbog loših navika.

Škola je izgrađena davne 1967. godine na hektarima prazne zemlje, a McCormac je za novinsku mrežu rekao da je zbunjen pitanjem što bi moglo uzrokovati rak. Za pomoć se obratio državnom Ministarstvu zdravstva, Odjelu za zaštitu okoliša i saveznoj Agenciji za otrovne tvari i registar bolesti, koja je navodno još u "ranoj fazi".

Lupiano je za NJ Spotlight News rekao da se škola nalazi manje od 12 milja od tvornice uzorkovanja Middlesex, mjesta koje je korišteno, pod vodstvom projekta Manhattan, za drobljenje, sušenje, skladištenje, pakiranje i otpremu uranove rude za razvoj atomskih bombi.

Navodi da je neko kontaminirano tlo uklonjeno s mjesta kada je zatvorena 1967. godine, iste godine kada je izgrađena Srednja škola Colonia. Lupiano se pita je li dio te zemlje završio na školskom terenu.

Danas Colonia upisuje oko 1300 studenata, a za mnoge se kaže da su "tjeskobni" zbog mogućeg klastera raka.

- Razmatramo što sve možemo učiniti na razini grada i škole, a oni su rekli da će razmotriti sve što smislimo- rekao je McCormac.

