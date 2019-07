Rex je puno bolje! Nadamo se samo da mu nisu oštećeni živci

Rex nam je bolje. Otvorio je oči, ustao i pokazao napredak nakon druge boce infuzije. Morali smo ga držati da ne iščupa iglu, no ipak moramo još čekati da vidimo jesu li mu oštećeni živci.

Rekao nam je to jučer vatrogasac DVD-a Karlovac i vodič potražnog psa Dejan Ranitović. Njegova njemačkog ovčara netko je napao i izudarao metalnom palicom u dvorištu obiteljske kuće tijekom vikenda. Obitelj ga je našla bez svijesti kako leži na tlu. Brzo su ga odvezli veterinaru koji ga je pregledao i otkrio kako nasreću nema lomova. Zbog koktela lijekova uglavnom spava, a policija istražuje slučaj.

Foto: DVD Karlovac

- Kad se ustao, hodao je na sve četiri, što je dobar znak. Malo je teturao kao pijanac, no mislim da će se oporaviti - optimističan je Dejan. Rex je star 15 mjeseci, a u njegov dom stigao je kao dvomjesečno štene. S obzirom na to da je ranije radio sa službenim psima, kod njega je prepoznao izraženi njuh. Počeo je s njim trenirati, a Rex je pokazao kako je pred njim dobra karijera potražnog psa. Uz to, odrastao je uz mirnog retrivera pa je kopirao njegovu narav.

- Ja sam postao vatrogasac upravo zbog Rexa. Položio sam sve da postanem operativac, a sad je red na njemu da dobije licencu - pojasnio je Dejan. Dodao je kako je puno radio na njegovoj formi te da ga je svaki dan šetao šumom i po 15 kilometara.

