Rezervirala je slavni opatijski hotel pa 'poljubila vrata': 'Oni dovode ljude pred gotov čin...'

Došla je pred vrata hotela i otkrila kako je isti - zatvoren. Njenu rezervaciju preusmjerili su u drugi hotel, no zatvoreni hotel i dalje je dostupan za rezervaciju na svim stranicama

<p>Opatija se ovog ljeta ne može pohvaliti brojkama koje bi bile barem blizu prošlogodišnjih, a s obzirom na borbu za svakog gosta koja se ove godine odvija na Jadranu, pomalo je nevjerojatna stvar koja se dogodila jednoj gospođi koja je rezervirala hotel u Opatiji, prenosi <a href="https://miss7.24sata.hr/lifestyle/skandalozno-citateljica-je-u-opatiji-rezervirala-smjestaj-u-prestiznom-hotelu-koji-je-zatvoren-31864" target="_blank">Miss7</a>.</p><p>Naime, u društvu maloljetne kćeri gospođa se zaputila u Opatiju gdje je rezervirala smještaj u prestižnom Remisens Premium Heritage Hotelu Imperial. Taj hotel odavno je poznat te je riječ o jednom od najstarijih opatijskih hotela, no pri dolasku gošća hotela razočarala se i shvatila da od njenog odsjedanja u hotelu - neće biti ništa! Jer je hotel zatvoren... </p><p>- To je jedna prevara, dovode se ljudi u zabludu. Nije to traljavost, to je ciljana prevara da te tu dovedu i stave pred gotov čin. To je skandalozno. Izabrala sam taj hotel, nisam željela drugi. Radi se o tome da čovjek nešto za svoj novac bira. Željela sam biti u blizini plaže na koju već godinama odlazim sa svojom obitelji, a budući da imam ozlijeđenu nogu, željela sam biti na što manjoj udaljenosti od nje jer mi je hodanje vrlo bolno. No, to ni nije ključno, ključno je da je čovjek nešto odabrao, ponuđeno mu je da to rezervira, potom dolazi tu gdje na vratima na A4 papiru stoji kako je hotel zatvoren - rekla je pa otkrila kako je njena rezervacija prebačena na hotel Remisens Premium Hotel Ambasador:</p><h2>'Prodaju nešto što ne postoji'</h2><p>- Oni ti kažu da su te samoinicijativno prebacili u neki drugi svoj hotel, uopće nije važno koja je kategorizacija premda taj alternativni hotel ima pet zvjezdica. No, mene to nije zanimalo budući da on nije na lokaciji koju sam željela, niti je to hotel koji sam izabrala. Da sam željela taj hotel, rezervirala bih ga - ispričala je otkrivši kako gostu u tim trenutcima preostaju samo dvije stvari - prihvatiti ponuđeni smještaj ili potražiti drugi.</p><p>- Potpuno suludo. Oni prodaju nešto što ne postoji. To je glavna stvar. Nemaš kao potrošač nikakvu kontrolu nad ovim procesom već te oni ubacuju u smještaj koji njima odgovara te pritom ne reguliraju cijenu ni na koji način.</p><p>Na Booking.comu smještaj je i dalje moguće rezervirati u Hotelu Imperial, kao i na stranicama drugih online oglašivača, a ista je situacija čak i na službenim stranicama grupacije Liburnija Riviera Hotela koja je vlasnik tog hotela. Iz grupacije su otkrili kako je ta odluka donesena na višoj razini, javlja Miss7:</p><p>- Riječ je o odluci na višoj razini. Svi gosti budu preseljeni u Hotel Ambasador. Riječ je o hotelu s pet zvjezdica.</p><p>Razloge zatvaranja Hotela Imperijal iz grupacije koja u Opatiji drži čak deset hotela nisu otkrili, a takve metode navodno nisu samo posljedica krize nakon epidemije koronavirusa, već su se ovakve situacije događale i ranije, ali van sezone. Tako su radi smanjenja gubitaka u Liburnia Riviera hotelima najnormalnije odlučili iznajmljivati smještaj u objektima za koje svjesno znaju da su zatvoreni. I da će goste koji su svojom voljom i svojim novcem odabrali upravo taj objekt, na licu mjesta metodom "uzmi ili ostavi" premjestiti u neki drugi hotel koji hotelskoj grupaciji u tom trenutku najviše odgovara. <br/> </p>